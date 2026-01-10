Alza trhla byznysový rekord a vydělala dvojnásobek. Pamatujme na zisk a čínskou hrozbu, vzkázal Zavoral
- Alza v roce 2024 dosáhla druhého nejvyššího zisku v historii.
- Úspěch stojí podle zakladatele Aleše Zavorala na upřednostnění zisku před růstem tržeb.
- Zavoral varuje před čínskými online tržišti a neschopností státu vymáhat vůči nim stejná pravidla jako pro domácí hráče.
Největší český eshop Alza předloni zažil úspěšný rok. Nejsilnější hráč na domácím trhu v roce 2024 vydělal bezmála 2,3 miliardy korun, což znamenalo více jak stoprocentní výdělkový skok a druhý nejlepší výsledek ve firemní historii. Alza zároveň na domácím trhu potvrdila svou dominanci, když s rekordním obratem přes dvaašedesát miliard korun nechala zbytek trhu daleko za sebou. Zatímco český e-commerce trh rostl loni v průměru o pět procent, Alza dokázala růst o třicet tři procent, tedy šestkrát rychleji než konkurence. Firma v minulých dnech publikovala svou výroční zprávu za předloňský rok.
Rekordní výsledky jsou podle zakladatele a předsedy představenstva Aleše Zavorala důsledkem strategického rozhodnutí netlačit růst za každou cenu, ale soustředit se na efektivitu a vlastní zisk. „Rok 2024 v několika případech potvrdil, že čistá honba za obratem a růstem za každou cenu není v podnikání tou správnou cestou, protože vede ke křehkému prostředí, které v době nejistoty a vyšších nákladů ukazuje své slabiny,“ uvedl Zavoral ve výroční zprávě. Podle něj se v uplynulém roce v plné nahotě ukázal úpadek firem, které ignorovaly základní ekonomické principy a důležitost kladného výsledku hospodaření.
Alza těží z kombinace konzervativního přístupu k rozvoji a masivních investic do logistiky, které jí umožňují udržet si finanční nezávislost. Páteří celého byznysu je v současnosti síť AlzaBoxů, jejichž počet se předloni zvýšil o padesát procent na více než tři tisíce šest set terminálů. Firma tyto boxy navíc postupně otevírá i pro další logistické služby a jiné e-shopy, čímž maximalizuje vytížení své infrastruktury a snižuje uhlíkovou stopu doručování.
Čínská tržiště nepodléhají regulaci
Navzdory finančnímu úspěchu však Zavoral ve zprávě nešetřil kritikou směrem k české i evropské státní správě. Hlavním terčem se stal nástup přeshraničních online tržišť, zejména z Číny, která podle něj těží z nerovných podmínek. „Státní správa nedokáže účinně vymáhat zákony a předpisy vůči přeshraničním subjektům, jako jsou evropská a čínská online tržiště,“ varuje šéf Alzy. Upozorňuje, že zatímco domácí prodejci jsou pod drtivým tlakem regulací, zahraniční platformy se jim fakticky vyhýbají. „Z důvodu minimálního vymáhání zákonů vůči těmto subjektům může v budoucnu docházet k ohrožení domácích firem a stagnaci české a evropské ekonomiky,“ dodal Zavoral s tím, že zákazníci mohou v důsledku doplatit na nekvalitní produkty a nezákonné procesy.
Dalším byznysovým pilířem, který předloni rostl rychleji než celá skupina, byl segment privátních značek. Alza jich dnes provozuje patnáct, přičemž portfolio čítá více než pět tisíc položek. Nejúspěšnější se stala značka domácích spotřebičů Siguro, následovaná značkou zdravé výživy Bery Jones. Strategie vlastního zboží umožňuje e-shopu držet vyšší marže a lépe konkurovat globálním hráčům. Firma navíc předloni úspěšně expandovala do nových segmentů, jako je prodej volně prodejných léků, a výrazně posilovala v kategoriích auto-moto, drogerie, sport nebo chovatelské potřeby.
Růst Alza zaznamenala ve všech zemích, kde působí, přičemž dceřiné společnosti předloni otevíraly nové kamenné pobočky v Maďarsku i Rakousku. Ve Vídni firma zprovoznila druhou prodejnu na Karlsplatzu, která funguje v nonstop režimu dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu. Do roku 2025 vstupoval podle zprávy lídr trhu s výhledem na relativně stabilní prostředí, i když počítal s hrozbami v podobě nákladové inflace a geopolitických rizik. Prioritou zůstává doručovací rychlost, spolehlivost a naplňování mise, kterou Aleš Zavoral definuje jako „objednávka myšlenkou, doručení teleportem“.