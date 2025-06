Řetězec Okay míří do konkurzu. Brněnský prodejce elektroniky nezvládl přechod na online

Bývalý brněnský prodejce elektroniky a nábytku Okay míří do konkurzu. Ve středu o tomto řešení úpadku rozhodl věřitelský výbor po přezkumném jednání u Krajského soudu v Brně. Insolvenční správce Adam Sigmund ze společnosti AS Zizlavsky novinářům po jednání řekl, že aktuálně znalec oceňuje hodnotu majetkové podstaty, což by měl dokončit zhruba do měsíce. Poté bude možné začít majetek prodávat co nejrychleji, pokud si to budou věřitelé přát.