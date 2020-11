Aerolinky ruší blokovaná sedadla, rozestupy prý už nejsou třeba | E15.cz

Někteří letečtí dopravci dříve reagovali na pandemii koronaviru tím, že neprodávali plnou kapacitu letadel, takže část sedadel zůstala neobsazená. Aerolinky se i tak snažily přesvědčit potenciální cestující, že lety jsou i díky konceptu „social distance“ bezpečné a riziko nákazy je minimální. Největší američtí dopravci však od této praxe ustupují. Podle některých zástupců trhu není nutná, navíc by se do budoucna mohla prodražit.

Naposledy zrušila rozestupy newyorská nízkonákladová společnost JetBlue Airways, s níž loni cestovalo téměř 43 milionů pasažérů. Opírala se mimo jiné o analýzu sdružení leteckých dopravců IATA, podle které se při letu nakazí jen zlomek cestujících. Před JetBlue oznámily ústup od opatření společnosti United Airlines, American Airlines nebo Spirit Airlines.

„Po vědeckém ověření bezpečnosti kabin letadel, JetBlue postupně zruší blokování některých sedadel počátkem roku 2021,“ uvedla provozní ředitelka Joanna Geraghty na webu aerolinek. „Vždy jsme si byli jistí, že riziko nákazy je v letadle extrémně nízké,“ dodala. Do prvního prosince společnost plánuje naplňovat kapacitu do sedmdesáti procent, poté maximum zvýší na 85 procent, a to až do sedmého ledna. Poté přejde na plnou kapacitu.

„Hlasitě jsme zdůrazňovali, že blokování prostředního sedadla není ze zdravotního hlediska nezbytné že má velmi negativní vliv na ekonomickou životaschopnost jednotlivých linek,“ komentoval opatření viceprezident IATA Rafael Schvartzman.

„Většina aerolinek potřebuje alespoň sedmdesátiprocentní obsazenost, aby vydělávala. Pokud by zmíněné opatření snižovalo maximální možnou obsazenost na dvě třetiny, řada služeb by už nebyla životaschopná,“ zdůraznil.

Uskupení Airlines for America, kam spadá i JetBlue, uvedlo, že devět největších amerických osobních dopravců denně přichází o 180 milionů dolarů a zoufale hledá cesty ke zvýšení příjmů. Největší devítka vykázala za celý rok ztrátu 36 miliard dolarů.