Aerolinky dluží za zrušené lety. Letos se peníze nevrátí, míní prodejci | E15.cz

Prodejce letenek Student Agency obdržel od aerolinek osmdesát procent peněz za zrušené lety. Klientům tak vrátil přibližně čtvrt miliardy korun. Na zbylých dvacet procent prodejce, a tedy i klienti, dál čeká.

„Komplikace nastávají u ČSA a Smartwings, Aeroflotu, společnosti TAP nebo Air Mauritius. Balík několika milionů visí u ČSA a Smartwings. Obáváme se, že ti peníze letos nevrátí,“ uvádí manažerka letenek Student Agency Věra Janičinová.

Dobrou zkušenost prodejce naopak udělal se společnostmi Qatar Airways, Emirates, Air France, KLM, British Airways, Lufthansa nebo Turkish Airlines. „S jistými komplikacemi“ si dobře vedou i nízkonákladoví dopravci Ryanair, EasyJet a Wizz Air.

Potíže s refundacemi od ČSA potvrzuje i prodejce letenek Letuška. „Vrácení plateb komplikuje především moratorium ČSA, v tom máme svázané ruce,“ říká ředitel portálu Josef Trejbal. O odložení splatnosti dluhů požádala skupina Smartwings v srpnu. Umožnil to zákon označovaný jako Lex covid. Mluvčí skupiny Smartwings Vladimíra Dufková na opakovaný dotaz deníku E15 týkající se dosud vrácených peněz neodpověděla.

Kolik dluží dopravce klientům, jenž nakoupili přes Letušku, Trejbal neuvedl. Celkem Letuška od března vyřizuje vrácení stovek milionů od všech leteckých společností, dosud vyhověla osmdesáti procentům žádostí.

„První vlna pandemie způsobila extrémní počet žádostí o refundace, na které nebyly aerolinky připraveny a vracení bylo extrémně pomalé. Doufáme, že teď během druhé vlny, kdy se opět ruší lety, bude situace jiná a proces se zkrátí z měsíců na týdny,“ podotýká Nina Černá, mediální zástupkyně tuzemského prodejce letenek Kiwi.com.

Ještě na začátku května dopravci prostřednictvím Kiwi.com dlužili klientům miliardy, uvedl tehdy spoluzakladatel českého portálu Oliver Dlouhý. Jakou částku se už klientům podařilo vrátit a na jakou čekají, společnost neuvedla.

Kvůli pandemii se v září propadla celosvětová poptávka po osobní letecké přepravě meziročně o 73 procent, konstatovalo Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu IATA. I přes to, že se cena letenek snížila v některých případech až o desítky procent. Koronavirová krize zároveň zacloumala s řadou trendů v cestování.

Zatímco v létě prodávala Letuška devadesát procent letenek do evropských destinací a většinou to byly přímé lety, v současné době činí letenky s přestupem polovinu odbytu.

„Zavřelo se mnoho spojení z Prahy, a cestující tak častěji volí cestu s přestupem,“ vysvětluje Trejbal. Na podzim je také větší zájem o exotické destinace, jako jsou Maledivy, Zanzibar a další, kam se cestující z Česka bez přestupu nedostanou. Musejí přesedat v některém z velkých dopravních uzlů, v Istanbulu, Dubaji či Amsterodamu.

Propad poptávky více postihl dálkové lety. Student Agency se za první tři čtvrtletí meziročně snížily prodeje letenek do Asie o sedmnáct procent, u Severní Ameriky činí pokles 22 procent. Novým standardem je i možnost „na poslední chvíli“ měnit parametry letenky.

„Dříve to bylo možné u dražších letenek, nyní je to běžné a čekám, že to vydrží i v příštích měsících,“ dodává Janičinová. V dlouhodobém horizontu však počítá s tím, že aerolinky znovu zpřísní pravidla pro úpravu parametrů letenky. Cestování má rovněž do budoucna zdražit, shodují se hlasy z trhu, teď jsou však letenky levnější o desítky procent.