American Airlines prodloužily odstávku Boeingů 737 MAX. Mimo provoz budou až do listopadu | E15.cz

Americké aerolinky American Airlines ponechají letouny Boeing 737 MAX mimo provoz nejméně do 2. listopadu, denně se toto opatření dotkne asi 115 letů. Letecká společnost, která dosud počítala s výlukou těchto strojů do 3. září, to v neděli oznámila v tiskovém prohlášení. Již v pátek o prodloužení odstávky do 3. listopadu informovaly aerolinky United Airlines.