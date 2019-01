Automobilky Volkswagen a Ford budou vyrábět společně | E15.cz

Německá automobilka Volkswagen, která se s Toyotou přetahuje o titul největší automobilky světa, utužuje spolupráci s automobilkou Ford. Koncern bude s legendárním americkým výrobcem aut vyrábět pick-upy a v budoucnu se nebrání ani tomu, že by pro ni ve své továrně v Tennessee vyráběl i elektrické vozy. Pro Financial Times to uvedl výkonný ředitel Volkswagenu Herbert Diess.