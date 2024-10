Autoprůmysl je nad propastí, špatné zprávy přicházejí ze všech stran

Na začátku posledního čtvrtletí roku už řada automobilek vyhlíží jeho konec – konkrétně, výsledky, které ten rok přinese. A ze zpráv posledních dnů, které přinesla agentura Reuters, to vypadá, že ty výsledky nebudou nic růžového, a to u pozoruhodně velkého množství firem.

Koncern Stellantis snížil vyhlídku svého zisku a zároveň uvedl, že nejspíš utratí více peněz, než čekal. Hlavním cílem větších výdajů a důvodem nižších zisků jsou bídné prodeje ve Spojených státech, kde se koncern snaží zmenšit své skladové zásoby, a to i skrze zlevňování aut.

Stellantis totiž v USA poněkud usnul na vavřínech – spoléhal na prodeje velkých a drahých SUV a pick-upů, na kterých je velká marže. Prodeje však zpomalily rychleji, než na to dokázalo reagovat tempo výroby, takže se začala auta hromadit na skladech – a tam samozřejmě ztrácejí hodnotu. Koncern tak ohlásil, že průměrná marže na jednom autě bude jen mezi 5,5 a 7 procenty, nikoliv dvouciferná, jak předpokládal výše.

Jaký to mělo bezprostřední výsledek, asi není těžké odhadnout. Hodnota akcií Stellantisu klesla o 11 %; celkem letos jejich hodnota ztratila už 38 % a je na nejhorších úrovních za zhruba dva roky. Z evropských automobilek je to v letošním roce nejhůře „výkonná“ firma na finančních trzích.

Koncem minulého týdne také Volkswagen snížil své vyhlídky zisku za rok 2024, a to podruhé během necelých tří měsíců. Za poklesem stojí horší prodeje v Číně, kde zpomaluje ekonomika a také tam musí importované vozy bojovat s čím dál silnější domácí konkurencí, která se přinejmenším u elektromobilů nebojí jít do tvrdé cenové války. Jeho akcie však nereagovaly tak prudce, jako u italsko-francouzského giganta – klesly jen o 2,8 %.

Chmury se nevyhýbají ani výrobcům luxusních vozů. Aston Martin varoval, že jeho zisk za letošní rok může být nižší oproti původnímu plánu, stejně jako počet vyrobených aut. Stojí za tím opět zpomalující čínská ekonomika, ale také problémy v dodavatelském řetězci.

Britská značka však měla na letošní rok opravdu ambiciózní plány. K jejich naplnění bylo třeba „téměř bezchybného provedení“, komentoval je nový generální ředitel Adrian Hallmark, který čerstvě přestoupil od konkurenčního Bentley právě s cílem zlepšit výsledky Aston Martinu. „Ukázalo se, že musíme upravit své objemy produkce pro rok 2024,“ dodal Hallmark. Akcie Aston Martinu reagovaly poklesem o významných 20 %.

Pokles se nevyhnul ani francouzské Renault Group, která zaznamenala šestiprocentní snížení hodnoty akcie. Stejně jako ostatní, i tato skupina je ohrožena přílivem aut z Číny. Hrozbou je také nastavení dodatečných cel na auta vyrobená v Číně. Ta totiž sice mají bojovat s dotováním tamní výroby aut čínskou vládou, ale dopadají i na evropská, v Číně opravdu jen montovaná auta, jako je Dacia Spring, některé elektromobily skupiny BMW a značky Tesla či Cupry Tavascan, zatímco čínským automobilkám se je patrně podaří obejít tím, že budou své dotované vozy vyrábět na půdě EU.

Zmíněné BMW oznámilo vyhlídky na nižší zisky už dříve v průběhu září. Jeho marže má být mezi šesti a sedmi procenty, zatímco dosud očekávalo 8–10 %, a to zčásti také kvůli zpomalení poptávky v Číně, která je pro automobilku jedním z klíčových trhů. Kromě toho má také problémy s dodávkami komponent pro brzdové systémy od společnosti Continental.

„V Číně to je čím dál těžší (…) a když očekávání na zlepšení v druhé polovině roku vypadají příliš optimistické, těžko vidět nějaký pozitivní vliv,“ komentovali situaci mnichovské automobilky analytici banky Citi.

Vývoj čínské ekonomiky znamená pokles průměrné marže na odhadovaných 7,5–8,5 % také pro automobilku Mercedes-Benz. Bylo to během tří měsíců už podruhé, co firma své očekávané marže, a s tím i zisky, snižovala. Před tímto snížením ještě očekávala dvoucifernou marži, 10–11 %. Po oznámení v druhé polovině září poklesly akcie této firmy o 7,2 %.

Čínská ekonomika klopýtá zejména kvůli místní krizi na trhu nemovitostí, což se odráží i do zájmu o nová auta. „Jak dlouho to potrvá? Nevím, ale v dohledné budoucnosti zůstávám opatrný, co se týče Číny,“ řekl Ola Källenius, generální ředitel Mercedesu-Benz.