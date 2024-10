Konec českého autolandu se blíží. Green deal drtí průmysl, bude se propouštět

Společnost Adient vyrábějící sedačky do automobilů uzavře dva své závody v Česku. V České Lípě a Stráži pod Ralskem přijde do dvou let o práci na jedenáct stovek lidí. Není to astronomické číslo, nezaměstnanost u nás nestojí za řeč, ale za zaznamenání to bezesporu stojí.

Článek je převzatý z Reflex.cz.