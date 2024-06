České dráhy (ČD) a společnost Škoda Group uzavřely v uplynulých dnech kontrakt na dodání prvních duálních elektricko-bateriových vlaků určených pro českou železnici. Dopravce firmu vybral v otevřeném tendru, patnáct vlaků bude jezdit na tratích Moravskoslezského kraje. Hodnota zakázky je 3,5 miliardy korun. České dráhy to oznámily v tiskové zprávě.

„Spolupráce s Moravskoslezským krajem nám umožnila stát se prvním dopravcem v Česku, který objednal a nasadí do provozu duální elektrické jednotky, které jsou poháněné elektřinou buď z trakčního vedení anebo z trakční baterie,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Nasazení duálních vlaků podle něj sníží emise uhlíkových plynů při provozu na neelektrizovaných tratích a zároveň nabídne cestujícím více přímých spojení, která kombinují jízdu například na hlavních elektrizovaných tratích a vedlejších tratích bez elektrizace. Půjde o bezbariérová vozidla s klimatizovanými oddíly pro 150 sedících cestujících, s prostorem pro přepravu lidí na vozíku, místa pro kočárky a jízdní kola, moderním audiovizuálním informačním systémem, elektrickými zásuvkami či USB.

Zhruba polovinu nových vlaků dodá výrobce nejpozději do 29 měsíců od podpisu kontraktu. Nejméně sedm vlaků tak podle ČD bude k dispozici nejpozději v listopadu 2026. Vlaky by měly jezdit z Ostravy do těch míst v kraji, kam zatím nevedou elektrizované tratě. Půjde tak například o Krnov, Nový Jičín nebo Budišov nad Budišovkou.

„Hodnota kontraktu za dodání všech 15 dvouvozových jednotek, za sady vybraných komponentů výměnného systému, např. kompletní podvozky na jednotku, školení personálu a zajištění servisu na dobu až 15 let je 3,5 miliardy korun. Z uvedené částky připadá zhruba jedna čtvrtina na údržbu a sadu náhradních dílů výměnného systému,“ uvedly ČD.