České dráhy vyjely s vlaky RegioFox, pohání je motory Rolls-Royce | e15.cz

České dráhy vyjely poprvé do provozu s novým motorovým vozem, který má postupně na regionálních tratích nahradit široce rozšířené vozy RegioNova. První dvě vlakové soupravy RegioFox začínají provoz na trati z Berouna do Rakovníka a z Berouna do Prahy. Do konce roku chce dopravce do provozu zařadit dvacítku nových jednotek.