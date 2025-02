Čína letos nasadí nejrychlejší vlak na světě CR450AF. Z Brna do Ústí by jel pár desítek minut

Čína oznámila další testy elektrického rychlovlaku CR450AF. Pokud úspěšně projde certifikací, mohl by být ještě letos zařazen do provozu. Prototyp už v roce 2023 dosáhl rychlosti 453 km/h, avšak běžná provozní rychlost bude výrazně nižší, píše Živě.cz.

Vlak by sice měl bez problému zvládnout dlouhodobou jízdu při 400 km/h (nejvyšší na světě), současné čínské dálkové vysokorychlostní linky ale počítají s limitem 350 km/h. Pokud je úřady navýší, CR450AF bude nejrychlejším osobním vlakem na světě v reálném provozu.

292 kilometrů za méně než padesát minut

Jednou z tras, na které by měl vyrazit, bude 292 kilometrů dlouhá linka, která spojuje města Chengdu a Chongqing. Koleje jsou zatím ve výstavbě, cesta by ale neměla po dokončení v roce 2027 překročit 50 minut. Jen pro představu, to je to samé, jako byste za stejný čas dojeli po dálnici z Brna do Ústí nad Labem.

Souprava s osmi vozy disponuje přepravní kapacitou 552 cestujících, na délku měří 211 metrů a výrobce se chlubí, že je provozně mnohem ekonomičtější než její předchůdce CR400AF.