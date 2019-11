Vít Bárta o soudu, podnikání na železnici a koni Tristanovi | E15.cz

Jak jste přijal čerstvé rozhodnutí soudu, který nevyhověl vaší žádosti o odškodné ve výši přes 20 milionů korun?

Stát se mi již před šesti lety omluvil, že jsem byl neoprávněně obžalován z korupce. Údajně jsem korumpoval poslance své vlastní strany, aby si nesnížili platy. Soudím se se státem zatím marně o úhradu nákladů za toto mé neoprávněné zpolitizované trestní stíhání. Můj advokát docent Gřivna doufám nakonec zvítězí, ale ještě to bude dlouhá cesta možná i k Ústavnímu soudu.

Čemu se dnes nejvíce věnujete? Je to podnikání, respektive řízení vaší společnosti Rail clinic?

Ano, expanze Rail clinicu je mojí prioritou. Společnost má potenciál stát se ve svém oboru jedničkou trhu v rámci celé EU. Již dnes jsme největším mobilním servisem pro nákladní kolejová vozidla ve střední a východní Evropě se základnami v pěti státech. Máme 40 zaměstnanců a dále rosteme. Opravujeme vagony pod širým nebem kdekoliv na železnici mezi Baltským, Černým nebo Jaderským mořem.

Jaké máte s touto společností další plány?

Nákladních vagonů je v celé Evropě málo a údržba a opravy v depech způsobují dopravcům i majitelům vozů velké časové a tedy i finanční ztráty. Rychlejším řešením je tak právě mobilní servis. S přicházející recesí, která se v posledních měsících projevuje poklesem přeprav na železnici až o 20 procent a poklesem cen dílen pod úroveň loňského roku, je naší prioritou další expanze mobilního servisu, kde recesi nepociťujeme.

Jak podle vás stát momentálně řídí provoz na železnici? Co se vám na politice v této oblasti líbí, nebo nelíbí?

Libí se mi, že v porovnáni například s Rumunskem a dalšími státy, investujeme do kvalitní údržby a bezpečnosti železniční dopravní cesty. V řadě států EU je problém s bezpečností na železnici a poškozováním vozů. Velké společnosti jako například Ermeva se snaží na toto téma dělat osvětu, ale je to stále málo. Řada firem u Rail clinicu poptává preventivní kontroly vozů právě z důvodu špatného stavu železnice. Ale abych jen Česko nechválil, vidím u nás především problém v koncepčnosti investic do výstavby dopravní infrastruktury. Je například tragické, že obrovská investice do brněnského železničního uzlu sníží propustnost pro nákladní přepravu.

Nechybí vám politika, nemáte nějaké nové osobní politické ambice?

Nechybí a nemám. V politice jsem prosadil konkurenci v osobní železniční přepravě, státní maturity, přímou volbu prezidenta. Mnohé, jako ucelenou dopravní superkoncepci, která ČR chybí dodnes, jsem ale neprosadil a dodnes za to dostávám za uši.

Čím dalším kromě podnikání dnes žijete, co vás baví, čemu se věnujete?

Děkuji Bohu za krásnou dceru, skvělou manželku a malý statek, kde chovám své koně a další domácí zvířenu. Pokud necestuji po Evropě s Rail clinicem, jsem nejšťastnější s rodinou a v sedle mého arabského koně Tristana.