Firma Waymo, dcera skupiny Alphabet, získala od investorů nový kapitál na rozvoj autonomních aut | E15.cz

Je to teprve podruhé, co společnost Waymo nabrala kapitál od vnějších investorů. Loni v březnu od nich vybrala 2,25 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 48 miliard korun). Následně byla v létě částka zvýšena na 3,25 miliardy dolarů.

Do té doby firma spoléhala na kapitál od své matky, kterou je skupina Alphabet, s tržní hodnotou okolo 1,6 bilionu dolarů jedna z největších technologických firem na světě. Waymo vzniklo v roce 2009 právě jako divize Alphabetu, tehdy ještě působícího pod názvem Google. Oficiálně působí pod aktuálním názvem, který je odvozený od slov „a new advance in mobility“, od roku 2016.

Tentokrát vesměs ti samí investoři dodali firmě Waymo 2,5 miliard dolarů. Vedle Alphabetu, jehož součástí je dominantní internetový vyhledávač Google, šlo o věhlasné technologické fondy Andreessen Horowitz a Silver Lake.

Dále pak dodali kapitál například Canada Pension Plan Investment Board, což je největší penzijní společnost v Kanadě, Fidelity Management & Research, či suverénní fondy Mubadala z Abú Dhabí a Temasek ze Singapuru. Zainvestovala rovněž firma AutoNation, která provozuje v USA rozsáhlý řetězec autosalónů.

„Peníze z posledního investičního kola použijeme na vylepšení technologie Waymo Driver a také rozšíření našeho týmu,“ uvedla společnost Waymo na svém blogu.

Firma již v rámci pilotního projektu provozuje pod názvem Waymo One autonomně řízené taxíky (bez řidiče za volantem) v arizonském Phoenixu a jeho okolí. Vedle toho testuje své samořiditelné vozy v kalifornském San Francisco. Tam však za přítomnosti řidiče. Waymo využívá auta na elektrický pohon značky Jaguar, konkrétně jde o Jaguar I-PACE.

„Na veřejných silnicích naše vozy napříč 25 americkými městy najely desítky milionů mil. Další desítky miliard mají odřízeno v počítačových simulacích. Naše zkušenosti nám a našim investorům ukazují, že před námi stojí masivní příležitosti,“ uvedla dále firma Waymo na blogu.

Kromě robotaxi, které chce firma provozovat i v dalších městech, hodlá Waymo své technologie využít i pro logistické účely, tedy přepravu zásilek i objemnějších nákladů a to nejen v rámci jednotlivých měst ale i napříč Spojenými státy. V této souvislosti již Waymo uzavřelo partnerství s .B. Hunt Transport Services, jednou z největších přepravních a logistických firem v severní Americe.

Pro expanzi firmy však bude důležitý postoj úřadů, tedy zda Waymo obdrží potřebná povolení. Důležité bude přesvědčit občany v daných lokacích, že je technologie samořiditelných vozů bezpečná pro další účastníky silniční dopravy.