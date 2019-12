Waymo míří do Evropy. Koupilo zde start-up a zakládá vývojářské centrum | E15.cz

Americké Waymo, které spadá pod technologického giganta Alphabet, prozatím testuje své vozy v americkém Phoenixu, neustále ale pokukuje po Evropě. Tam by firma chtěla být aktivní již v době konání olympiády v roce 2024 v Paříži.

Today, Latent Logic becomes part of Waymo. Their uniquely talented team, based in Oxford, UK, uses imitation learning to simulate realistic models of human behavior on the road—key to developing safe self-driving vehicles.