Design automobilů v posledních dekádách určovaly hlavně bezpečnost a honba za co nejnižší spotřebou, a tedy emisemi. A to jsou dvě protichůdné cesty: zatímco aerodynamika vyžaduje co nejmenší čelní plochu, kvůli bezpečnosti auta naopak pořádně nabobtnala. Od počátku tohoto tisíciletí se také začala navzájem dost podobat kvůli tomu, jak do vzhledu stále více mluvili konstruktéři hledící na funkčnost, a individuální přístup designérů šel do pozadí. Naštěstí se ale objevily některé nové technologie, nebo lépe řečeno zlevnily natolik, že se mohly začít více používat v produkčních vozech.

Podívali jsme se na to, co v současnosti ovlivňuje vzhled automobilů a jaké nové trendy se objevují. Překvapením pro mnohé může být fakt, že po dekádách bezduchého kopírování se do udávání směru automobilového průmyslu výrazně zapojili čínští designéři, které jsme proto nemohli vynechat.

LED čili tvarová revoluce

Snad nejviditelnější změnu v designech vozů má na svědomí pokrok v technologii LED osvětlení a samozřejmě také snížení její ceny. Takže i tak tuctové auto, jako je současný Hyundai Tucson, si může dopřát odvážný vzhled předku, jaký by ještě před pár lety byl vyhrazen drahým prémiovkám. Právě Korejci pojali LED revoluci po svém jako závod o nejzběsilejší tvary a také díky tomu má každé auto Hyundai nebo Kia svou vlastní identitu. A nejen ty, své originální kreace vytvořila třeba Škodovka na Enyaqu či BMW, jehož vozy díky svítícím „ledvinkám“ zastrašují účastníky provozu i v noci. Po éře, kdy všechna auta vypadala skoro stejně, se zase začínají díky novým možnostem odlišovat. A to jsme teprve v počátku.

Trochu opačný přístup mají designéři k zadním částem vozů, kde se snad většina automobilek shodla, že auta musejí mít z nějakého neznámého důvodu spojené svítilny. A tak zatímco ještě v minulé dekádě, když jste na silnici v dáli zahlédli červený svítící pruh táhnoucí se přes celou záď vozu, mohli jste si být jisti, že jedete za Dodge Charger, dnes to může být asi padesát různých modelů.