Jak na českých silnicích snížit počet dopravních nehod? Experti radí, jak na to | E15.cz

Odborníci již několik let upozorňují na nedostatečné jištění nákladů, a to jak u profesionálních přepravců, tak u běžných řidičů. Výjimkou nejsou ani auta, která vidíte na cestě do hor přeplněná k prasknutí. Je třeba si ale uvědomit, že v případě náhlé změny směru nebo rychlého brzdění se může špatně kotvený náklad stát nejen příčinou dopravní nehody, ale přímo smrtící zbraní. Naprosto nevhodné a extrémně nebezpečné je pak přepravovat náklad, jako například lyže, přímo v kabině vozu a bez zajištění.