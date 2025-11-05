Hotelové rezidence vynášejí až 30 procent. Julius Meinl potěšil investory a expanduje do Budapešti
Nejčerstvějším přírůstkem do geografické rozmanitosti portfolia společnosti Julius Meinl Living se po loňské akvizici hotelu v Bukurešti stala nemovitost v maďarské metropol. Po rozsáhlé rekonstrukci by měl hotel „The Julius Budapest“ v centru města otevřít své brány na začátku roku 2029. Zároveň český fond kvalifikovaných investorů The Julius Fund oznámil výkonnost za první rok existence. Korunová třída akcií zhodnotila o 27,8 procenta a eurová třída dokonce o 31,7 procenta.
Díky vlastnictví a provozování hotelu Escala Hotel & Suites v Budapešti ví společnost Julius Meinl Living, že město je velmi atraktivním trhem. V roce 2024 prošlo letištěm města 17,5 milionu cestujících, maďarská metropole tedy překonala i Prahu. Stejně tak v roce 2024 v Budapešti vzrostla poptávka po ubytování zhruba o pětinu ve srovnání s předchozím rokem. V rámci střední a východní Evropy se Budapešť pyšní nejvyšším podílem luxusních pokojů, což odráží profil návštěvníků města.
Společnost Julius Meinl Living si stávající budovu v centru Budapešti ponechá, zrekonstruuje ji a na dalších třech stranách pozemku postaví nové budovy. Po dokončení výstavby společnost očekává, že nemovitost bude mít celkovou plochu téměř 10 tisíc metrů čtverečních se 118 pokoji a apartmány.
„Jsme rádi, že i díky investorům The Julius Fund může společnost Julius Meinl Living pokračovat ve své expanzi a rozšiřovat portfolio luxusních hotelových rezidencí The Julius v dalších metropolích Evropy,“ říká Robert Kohn, člen dozorčí rady Julius Meinl Investment SICAV. V plánu je ještě jedna akvizice v regionu střední Evropy v příštích měsících. První projekt The Julius Prague na Senovážném náměstí, který otevřel v roce 2022, překonal očekávání Meinlovy rodiny, a proto nabídla investorům možnost podílet se na expanzi.
Kombinace nemovitostí a hotelnictví je nadprůměrně výnosná
Fond vkládá prostředky svých investorů do akcií a cenných papírů společnosti Julius Meinl Living založené rodinou významných středoevropských podnikatelů, která v ní sama drží 1,5 miliardy korun.
„Podkladem úspěchu fondu je nesporně robustní zotavení evropského hotelnictví nad úroveň před pandemií covidu-19. To, co k němu přidává rodina Julia Meinla, je průkopnická odpověď na měnící se priority cestovatelů. Rezidence s pohodlím pětihvězdičkového hotelu a svobodou domácího prostředí přináší především autentické zážitky přímo v centru metropolí,“ vysvětluje dále Kohn.
Loni dosáhl The Julius Prague tržeb ve výši 12,2 milionu eur a EBITDA ve výši 6,4 milionu eur s marží 52 procent. „Zhodnocení The Julius Fund potvrzuje, že kombinace výhod dvou světů – nemovitostí a hotelnictví – umí být dlouhodobě výnosnější než čistě nemovitostní fondy. Snoubí v sobě skokové navýšení hodnoty nemovitostí díky jejich renovaci, výnosy z provozu luxusních hotelových rezidencí a růst hodnoty nemovitostí v čase,“ doplňuje Kohn.
Minimální investice do fondu činí jeden milion korun, vklad přitom lze provést i v eurech. Fond je strukturován jako nesamosprávný, obhospodařovatelem a administrátorem fondu je CODYA investiční společnost.
Jak rodák z Kraslic naučil pít Vídeňany kávu
Společnost Julius Meinl byla založena prvním nositelem tohoto jména a rodákem z krušnohorských Kraslic už v roce 1862 a zpočátku se zaměřovala na prodej kávy a potravin. Postupně se podnikání rodinné firmy podstatně rozšířilo. Pod zastřešující společnost House of Julius Meinl dnes patří také bankovní služby nebo developerské aktivity. Společnost v minulosti vlastnila například secesní budovu Grandhotelu Evropa na Václavském náměstí. Později založila divizi Julius Meinl Living, kam zmíněný hotel začlenila.
Rakouský Julius Meinl začal v Česku podnikat v roce 1993 a postupně v tuzemsku vybudoval síť 88 supermarketů. V roce 2005 však byznys ukončil a většinu prodejen prodal společnosti Ahold, která provozuje supermarkety Albert. Pokus o návrat v roce 2013, kdy společnost otevřela obchod s lahůdkami v centru Prahy, nakonec nevyšel. Provozovnu musela společnost po necelém roce uzavřít.