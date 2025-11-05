Týden velkých čísel: výsledky Big Techu, rekordy Nvidie a Applu, pokles sazeb Fedu
Máme za sebou týden, který informačně praská ve švech – Big Tech zveřejnil výsledky za třetí kvartál, Nvidia a Apple dosáhly rekordních valuací a Fed podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu. Pojďme se do toho rovnou pustit.
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Doručil Fed to, co sliboval?
- Bilionová valuace a rekordní IPO
- Jak dopadla výsledková sezona pro Big Tech?
Stručně 📻
Powell šlápl na brzdu – prosincové uvolnění v ohrožení
Pro nikoho nebylo překvapením, když výbor FOMC na svém středečním zasedání podruhé v řadě snížil základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů do nového rozmezí 3,75–4 %. Co však investorskou veřejnost zaskočilo, byla následná tisková konference. Trh očekával, že v prosinci dojde k dalšímu snížení sazeb, ale předseda Fedu Jerome Powell upozornil, že ve výboru panují „silně rozdílné názory“ a roste „sbor“ těch, kteří chtějí alespoň jeden cyklus počkat, než centrální banka podnikne další krok v úpravě měnové politiky. I v samotném hlasování byla zřejmá názorová rozpolcenost – poměr hlasů byl 10 : 2. Proti většině se postavili dva členové: Trumpem jmenovaný Stephen Miran, který požadoval agresivnější snížení o 50 bazických bodů, a „jestřáb“ Jeffrey Schmid z kansaského Fedu, který naopak nechtěl snižovat vůbec. Trhy reagovaly okamžitě – pravděpodobnost prosincového snížení klesla dle nástroje FedWatch z 90 % na „pouhých“ 67 %.
Kromě samotného snížení sazeb oznámil Fed i druhý, neméně důležitý krok: k 1. prosinci ukončí proces kvantitativního utahování, tedy snižování své bilance, který začal v roce 2022 jako způsob, jak doplnit efekt zvyšování sazeb. Tento program, jenž odčerpal z portfolia Fedu přibližně 2,3 bilionu dolarů a snížil jeho celkovou bilanci na 6,6 bilionu dolarů, tak končí dříve, než někteří analytici očekávali. Tento krok je vnímán jako holubičí signál, který má uvolnit napětí na krátkodobých úvěrových trzích. Fed se tak nachází v nepříjemné situaci, kdy se snaží balancovat mezi dvěma protichůdnými riziky: na jedné straně stojí stále slabý trh práce, který si žádá uvolnění měnové politiky, a na druhé straně zvýšená inflace, jež se stále drží nad 2% cílem. K tomu všemu se USA stále nacházejí v režimu vládního „shutdownu“ – aktuálně atakujícího rekord nejdelšího v historii – kterým je Fed kvůli nedostatku oficiálních ekonomických statistik a dat značně omezen. Powell proto zdůraznil, že prosincové rozhodování se bude řídit dostupnými daty a vývojem finančních podmínek.
OpenAI si chystá půdu pro vstup na burzu
Společnost OpenAI se údajně připravuje na jeden z největších vstupů na burzu v historii. Podle zpráv agentury Reuters firma zvažuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) již ve druhé polovině roku 2026, přičemž valuace by mohla dosáhnout astronomického jednoho bilionu dolarů. Cílem je údajně získat z trhu nejméně 60 miliard dolarů čerstvého kapitálu – částka, která by dosavadní rekord společnosti Saudi Aramco, jež v roce 2019 vybrala zhruba 25,6 miliardy dolarů, nechala daleko za sebou. Ačkoli oficiální mluvčí společnosti mírní spekulace s tím, že „IPO není naším cílem (not our focus), tudíž jsme nemohli stanovit datum“, sám CEO Sam Altman během interního hovoru připustil, že vzhledem k obrovským kapitálovým potřebám pro budování AI infrastruktury je IPO „nejpravděpodobnější cestou“.
Tyto zprávy přicházejí těsně poté, co OpenAI tento týden dokončila klíčovou a téměř rok trvající restrukturalizaci, která jí vstup na burzu vůbec umožňuje. Hlavní byznys OpenAI se oficiálně přeměnil z původní neziskové organizace na „veřejně prospěšnou korporaci“ (public benefit corporation), která má za cíl jak zisk, tak i naplňování širšího společenského poslání. Tato nová entita, nazvaná OpenAI Group, sice zůstává technicky kontrolována původní neziskovou nadací – nyní OpenAI Foundation – ale nová struktura již umožňuje efektivněji získávat kapitál a profitovat z vyvíjených technologií. Součástí restrukturalizace byla i nová dohoda s klíčovým partnerem, společností Microsoft, která v nové ziskové skupině OpenAI Group drží 27% podíl. Nová dohoda však pro Microsoft již tak exkluzivní není. Je sice pravda, že se dohodou Microsoftu prodloužila licenční práva na technologie OpenAI až do roku 2032, zároveň ale umožňuje OpenAI navazovat partnerství i s dalšími poskytovateli cloudové infrastruktury, což firma obratem využila oznámením o spolupráci s Amazonem. Všechny tyto změny – tedy restrukturalizace, upevnění klíčového partnerství s Microsoftem a otevření dveří dalším partnerům – jsou tak vnímány jako nezbytná příprava na získání obrovského kapitálu, který by potenciální bilionový vstup na burzu mohl přinést.
