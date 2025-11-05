🎧 Míša nemá být jen retro nanuk, říká ředitelka české zmrzlinové jedničky o proměně značky
Eva Kadlecová stojí v čele společnosti The Magnum Ice Cream Company pro Česko a Slovensko, která letos vznikla oddělením od Unileveru. Pod její křídla spadají značky jako Míša, Magnum či Cornetto. V podcastu Business Club vysvětluje, proč je zmrzlinový byznys specifický, jak se Míša snaží oslovit nové generace a jak firma podporuje ženy, které se po rodičovské vracejí do práce.
Když se letos v červenci oddělila zmrzlinová divize od koncernu Unilever, vznikla samostatná společnost The Magnum Ice Cream Company. „Zmrzlina je hodně specifická. Je to kvůli teplotám a počasí. Na rozdíl od běžného zboží ji nemůžete položit do regálu, navíc je vysoce sezonní,“ vysvětluje Eva Kadlecová, generální ředitelka firmy pro Česko a Slovensko. Přechod k samostatnému fungování završil několikaměsíční proces, který v listopadu vyvrcholí vstupem na burzu.
Letošní chladné a deštivé léto se podle Kadlecové na prodejích podepsalo. „Celá kategorie byla v poklesu, nám se ale podařilo získávat tržní podíly. I tak se nedá říct, že bychom splnili všechny původní cíle,“ říká.
Češi ročně snědí přibližně pět litrů zmrzliny na osobu, což je zhruba polovina oproti Austrálii či USA. „Tam lidé jedí zmrzlinu doma z vaniček, takže nejsou tolik závislí na počasí,“ dodává.
Nostalgie nestačí
Nejprodávanější český nanuk Míša má podle Kadlecové jedinečné postavení napříč generacemi. Firma ale nechce, aby zůstal jen symbolem nostalgie. „Chceme, aby Míša byl současný, aby měl přidanou hodnotu i teď a tady. Pokud má být atraktivní pro nové generace, nemůže žít jen z minulosti,“ vysvětluje.
Značka se proto rozrůstá i mimo mrazicí box a vedle klasického nanuku je na trhu Míša jako chlazený dezert a nově také tvarohový nápoj. Veganskou verzi však společnost neplánuje: „Všichni milují Míšu tvarohového a neumím si představit, jak bychom dělali veganský.“
Magnum, které je největší zmrzlinovou značkou na českém trhu, staví na jiném principu. „Říkáme mu dostupný luxus. Povznese vás, aniž by to byla velká investice,“ popisuje Kadlecová. Na příští rok už firma chystá nové inovace.
Kadlecová, která začínala jako brand manažerka, dnes vede tým šedesáti lidí a prosazuje flexibilní přístup pro ženy ve vedení. „Když se kolegyně chtějí po rodičovské vrátit, hledáme pozice, které odpovídají jejich zkušenostem – třeba i na částečný úvazek nebo na dálku. Nechci, aby někdo byl diskvalifikovaný jen proto, že potřebuje vyzvednout děti ze školky,“ říká.
Flexibilita podle ní ale musí jít ruku v ruce s respektem k pracovním hranicím, a part-time má být part-time, ne „práce po večerech“.
