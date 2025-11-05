Škoda Auto ovládla Německo. Bleskurychle vytlačuje domácí značky v prestižním segmentu
Správci firemních flotil v Německu historicky upřednostňovali domácí značky – stará pravda, která nikoho moc nepřekvapí. Zaběhlá praxe se však postupně mění. Boj o firemní zákazníky, kteří začali šetřit, se zostřuje. Zahraniční značky tlačí na tradiční německé, kterým ubírají procento po procentu tržního podílu. Ke zdaleka nejúspěšnějším vyzyvatelům domácích automobilek se v posledních letech zařadila i Škoda Auto, jak vyplývá z nejnovější analýzy datové společnosti Dataforce.
Analýza se zaměřila na to, jak se proměnily podíly jednotlivých značek na trhu firemních flotil mezi roky 2019 a 2025. Zatímco v posledním roce, který ještě nebyl ovlivněný pandemií covidu-19, ovládala Škoda Auto v Německu 7,5procentní podíl, letos jí náleží 11,9 procenta. Žádná jiná automobilka si nepolepšila ve sledovaném období tak výrazně. Rozdíl 4,4 procentního bodu je v tomto byznysu zásadní a Škodu katapultoval mezi nejúspěšnější hráče v Německu – loni byla nejprodávanější zahraniční značkou v zemi.
Například díky modelu Škoda Octavia, čtvrtému nejprodávanějšímu modelu. Stejně tak boduje i v segmentu elektromobility s modely Elroq a Enyaq, který se umisťuje v německé TOP 3. A dál roste – od ledna do září zde prodala firmám i soukromým zákazníkům téměř 154 tisíc automobilů, meziročně o deset procent více.
„V Evropě překonáváme celkový trh a držíme třetí příčku díky široké nabídce modelů. Zároveň jsme druhou nejprodávanější značkou u velmi důležitých fleetových zákazníků. Navíc téměř každý čtvrtý prodaný vůz Škoda v Evropě je elektrifikovaný, a to nám dává hodně optimismu do budoucna,“ komentoval čtvrtletní výsledky člen představenstva Martin Jahn.
„Škodě se na největším trhu s firemními vozy v Evropě daří díky celkovému tržnímu mixu, dobré modelové skladbě i hodnotě za danou cenu,“ vysvětluje si úspěch značky expert na autoprůmysl Petr Knap z EY.
Koncern Volkswagen na vzestupu
Ke značkám s největším nárůstem podílu od roku 2019 patří ještě Cupra, hlavně díky úspěchu modelu Formentor. Dcera španělského Seatu však na rozdíl od Škody rostla z „nuly“, přesněji z 0,2procentního podílu v roce 2019 na letošních 3,9 procenta. Dílčí spokojenost tak může panovat v nejvyšších patrech koncernu Volkswagen, pod něhož spadá Škoda i Cupra. I samotná značka VW připsala 1,3 procentního bodu a v prodeji firmám dominuje s 22procentním podílem.
Naopak k největším poraženým patří značky Ford a Renault. Podíl amerických vozů se propadl z osmi na 4,6 procenta, francouzských z 3,7 na 1,2 procenta. Pod tlakem se ale ocitá i řada německých značek. Například podíl prémiových vozů Audi se propadl z více než deseti procent na méně než osm.
Paradoxně i kvůli příliš silným motorům, jak uvádí portál Automobilwoche. Řada firem totiž stanovila maximální přípustný výkon motorů, kterým mohou disponovat zaměstnanecké automobily, a to na 200 koní (necelých 150 kilowattů). Audi tuto hranici se svým typicky flotilovým modelem A6 mírně překračuje, zatímco konkurence si tento limit pečlivě hlídá.
Audi i Mercedes-Benz pod tlakem
Jiný problém řeší v Mercedes-Benz. Od roku 2019 se jeho podíl výrazně nezměnil – narostl o půl procentního bodu na 11,2 procenta –, ale od předloňska setrvale klesá. Mimo jiné proto, že se jeho automobily staly příliš drahými i pro věrné firemní zákazníky. Daimler Truck, divize téže automobilky vyrábějící nákladní vozy, dokonce letos zrušila po dekády platnou zvyklost, že vedoucí zaměstnanci jezdí vozy s třícípou hvězdou.
Mezi zaměstnanci nákladní divize totiž rostla nespokojenost s drastickým zdražením vozů Mercedes-Benz. „S několika volitelnými doplňky přesáhne cena třídy E snadno 90 tisíc eur, a takové auto nutně nepotřebuji,“ cituje Automobilwoche zaměstnance Daimleru Truck, který si nepřál být jmenován. Cenově dostupné mercedesy podle něj z nabídky zcela zmizely, a to i v případě menších modelů.
Souboj o prodeje firmám se v příštích letech patrně ještě zostří – i kvůli ambicím čínských značek, které úspěšně expandují do Evropy a jejichž podíl na tomto trhu byl dosud marginální. „Při pohledu na sousední země nebo na objem investic se zejména čínská automobilka BYD bude snažit etablovat v první desítce,“ říká generální ředitel Dataforce Marc Odinius.
„Další roky určitě budou těžší, ale fleetové prodeje budou déle odolnější proti čínské konkurenci – přeci jen tam hraje velkou roli zajištění servisu, dlouhodobé spolehlivosti a financování,“ dodává Petr Knap.