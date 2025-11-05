Překvapivý podzim bez euforie. Velryby prodávají krypto, bitcoin padl pod 100 tisíc dolarů
Cena bitcoinu se po několika měsících růstu znovu propadla. V úterý večer klesla až na 99 966 dolarů, tedy zhruba 2,1 milionu korun. Pod hranici 100 tisíc dolarů se tak dostala poprvé od června. Ještě před měsícem přitom nejznámější kryptoměna překonala rekordních 125 tisíc dolarů. Od středečního rána se znovu vyhoupla těsně nad 100 tisíc dolarů.
Zájem investorů o rizikovější aktiva v posledních týdnech viditelně slábne. Důvodem je mimo jiné obava, že americká centrální banka letos už nesníží úrokové sazby. Naposledy Americká centrální banka snížila sazby koncem října. Následně ale naznačila, že další snižování nemusí letos přijít. Vyšší úroky přitom zvyšují výnosy bezpečnějších investic, a část investorů proto přesouvá peníze právě tam. To snižuje poptávku po bitcoinu i dalších kryptoměnách. Pokles krypta tak mimo jiné odráží širší trend útlumu rizikového kapitálu napříč trhy.
K prudkému propadu ceny přispěly také takzvané „likvidace“, tedy situace, kdy obchodníci, kteří sází na růst bitcoinu pomocí půjčených peněz, musí své pozice nuceně uzavřít, když se kurz obrátí proti nim. Jen během posledních 24 hodin bylo podle CoinDesk uzavřeno futures kontraktů za více než dvě miliardy dolarů. Přibližně 80 procent z nich tvořily ztráty obchodníků, kteří spekulovali na další růst bitcoinu.
Velryby prodávají krypto
Dalším faktorem jsou přímé prodeje ze strany velkých držitelů, kterým se v kryptosvětě přezdívá „velryby“. Podle analytika Markuse Thielena z 10x Research, kterého cituje Bloomberg, prodali tito investoři během posledního měsíce přibližně 400 tisíc bitcoinů, tedy v přepočtu za více než 45 miliard dolarů. „Velcí hráči přestali akumulovat a spíše vybírají zisky,“ uvedl Thielen s tím, že trh může zůstat pod tlakem až do jarních měsíců.
Podle něj se současná situace liší od říjnového propadu, kdy pokles způsobily hlavně masové nucené prodeje, zatímco nyní jde o postupné odlivy kapitálu od dlouhodobých držitelů. „Vidíme pokles zájmu i mezi investory, kteří obvykle drží bitcoin déle než půl roku,“ dodal Thielen.
Slábne Ether i Solana
Pod tlakem je celý kryptoměnový trh. Ether, druhá největší kryptoměna po bitcoinu, oslabil podle CoinDesk za den o deset procent na 3 275 dolarů. Solana ztratila osm procent, Binance Coin sedm procent. Menší měny jako XRP, Dogecoin nebo Cardano klesly o pět až šest procent. Celková tržní kapitalizace kryptoměn se podle CoinGlass snížila na 3,5 bilionu dolarů – nejnižší hodnotu za poslední měsíc.
Podzim tak zatím patří k nejslabším obdobím letošního roku. Na rozdíl od předchozích let, kdy právě podzim často přinášel růst cen kryptoměn, nyní převažuje spíše opatrnost. „Bitcoin se nyní pohybuje kolem 100 tisíc dolarů, protože nálada na trzích je celkově negativní – dotýká se digitálních aktiv, akcií i komodit,“ vysvětlil pro CoinDesk Gerry O’Shea, šéf globálních tržních analýz ve společnosti Hashdex. Podle něj stojí za poklesem i obavy z cla, slabšího trhu s úvěry a vysokých valuací akcií.
Přesto analytici zůstávají ohledně dlouhodobého výhledu bitcoinu optimističtí. „Hranice 100 tisíc dolarů má hlavně psychologický význam. Z dlouhodobého hlediska se investiční příběh bitcoinu nemění,“ dodal O’Shea.