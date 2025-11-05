Stát se dohodl s miliardářem Vítkem na nájmu v Chuchli. Dostihy mají minimálně rok pokračovat
Po týdnech nejistoty se rýsuje dohoda o budoucnosti pražského závodiště Chuchle Arena. Ministerstvo zemědělství a provozovatel areálu se dohodli na nové roční nájemní smlouvě, která by měla být podepsána do konce listopadu. Výpovědi nájemcům budou staženy a dostihová sezona 2026 je podle ministra Marka Výborného zajištěna. Během příštího roku chtějí obě strany vyřešit roztříštěné vlastnictví pozemků a jednat o tom, kdo se stane definitivním majitelem areálu.
„Mohu konstatovat, že po vzájemné dohodě směřujeme k tomu, že bude v plném rozsahu zajištěna dostihová sezona 2026 v Chuchli," řekl ČTK Výborný. Dohoda však zatím uzavřená není, podle ministra se před podepsáním nové nájemní smlouvy musí totiž ještě uskutečnit jednání s Jockey Clubem ČR, který je nejvyšší dostihovou autoritou v Česku.
Posun v jednání i termín podepsání smlouvy ČTK potvrdila i ředitelka závodiště Zuzana Rambová. Podle ní společnost Chuchle Arena chtěla pouze jednoletou smlouvu, aby vznikl čas na vyřešení rozstříštěnosti vlastnictví pozemků. Stát prostřednictvím hřebčince vlastní necelé tři čtvrtiny areálu v Chuchli, kolem zhruba třetiny vlastní závodiště a zbylou část, kolem pěti procent, vlastní soukromí majitelé, uvedla už dříve Rambová. Jedním z majitelů je i podnikatel a jeden z nejbohatších Čechů Radovan Vítek.
Dostihové závodiště jako dárek pro manželku
Závodiště ve Velké Chuchli ovládla v roce 2017 tehdejší manželka miliardáře Radovana Vítka, Marie Vítková, která jej získala jako osobitý vánoční dar. Areál byl tehdy ve velmi špatném stavu, podle jejích slov se část pozemků proměnila doslova ve skládku. Rodina Vítkových do něj následně investovala přes 350 milionů korun – vybudovala nové parkurové kolbiště, jezdeckou akademii, hotel, prostory pro kulturní a firemní akce i další zázemí. Cílem bylo přetvořit Chuchli v multifunkční areál evropské úrovně.
Radovan Vítek, který je podle žebříčku e15 Rich List 2025 šestým nejbohatších Čechem s majetkem v hodnotě 138 miliard korun a kterému se v byznysových vodách přezdívá Žralok, se letos s Marií Vítkovou rozvedl. A po delší právní bitvě se s ní dohodl v Londýně na právním vypořádání. Podle Evidence skutečných majitelů zůstává Radovan Vítek nadále vlastníkem Chuchle Arena Praha.
Realitní magnát také nadále zůstává hlavní postavou své realitní skupiny CPI Property Group, jejíž majetek je nyní spravován prostřednictvím rodinného trustu The Vitek Family Trust založeného ve prospěch tří dětí Radovana a Marie Vítkových. Podle dostupných informací se však Vítek po rozvodu zabývá i scénářem, ve kterém by se ze skupiny CPI PG částečně nebo úplně stáhl.
Chuchle Arena je ve ztrátě
Ministerstvo v říjnu požadovalo podle závodiště zvednout nájemné na 3,6 milionu korun ročně. Závodiště dosud platí 1,6 milionu korun ročně a částku chtělo v této výši zachovat, zejména s ohledem na to, že už nyní je Chuchle Arena ve ztrátě zhruba 20 milionů korun. Rambová dnes ČTK řekla, že výše nového nájemného by měla být zhruba 3,4 milionu na rok. Pokud vše dobře dopadne, podepíše závodiště podle Rambové roční smlouvu i se zvýšeným nájemným. Stejně jako ministr ale uvedla, že před uzavřením smlouvy se musí uskutečnit ještě další jednání.
Stát však nepodepíše smlouvu se závodištěm napřímo, ale bude reprezentovaný Zemským hřebčincem Písek, který má areál ve správě a nájemné od závodiště vybírá. Hřebčinec vypověděl závodišti smlouvu koncem září. Výborný tehdy uvedl, že není možné platit 12 let stejný nájem.
Společnost Chuchle Arena Praha ještě v pátek informovala, že se s ministerstvem dosud nedohodla na podmínkách nové nájemní smlouvy, a začala proto rozesílat výpovědi nájemcům a uživatelům areálů. Tyto výpovědi budou podle ministra v návaznosti na novou dohodu staženy.