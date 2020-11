Kosmický sektor dodává firmám renomé a udržitelnost. Jeho potenciál rychle roste | E15.cz

Jaké příležitosti nabízí kosmický sektor nekosmickým firmám?

Kosmické aktivity jsou o různých průmyslových odvětvích. Na první pohled ani není zřejmé, že například na vývoji a výrobě družic se podílí strojírenský, elektrotechnický, chemický či IT průmysl. Nadto průmysl pomáhá zajistit či přímo zajišťuje široké spektrum dalších aktivit, které se mohou týkat pozemního segmentu, který družice řídí, či nosných raket, které je vynášejí na oběžnou dráhu. Z tohoto pohledu kosmické aktivity nabízejí velké množství obchodních i rozvojových příležitosti pro různá průmyslová odvětví a jsou otevřeny firmám, které se do nich dosud nezapojují.

Je pro kosmické firmy lepší se specializovat nebo své aktivity diverzifikovat?

Je žádoucí, aby kosmické firmy nebyly závislé pouze na kosmických aktivitách. Mohou se věnovat primárně jiné oblasti, například automotive nebo letectví. Obecně bych řekl, že u nás je málo ryze kosmických firem, které by se nezabývaly jinými než kosmickými aktivitami.

Kosmické aktivity firmám pomáhají získat vyšší přidanou hodnotu jejich technologií, produktů či služeb, renomé a také udržitelnost, protože kosmické aktivity mají dlouhodobě stabilní růst například na rozdíl od současnou krizí zmítaného leteckého průmyslu.

Autor: Czech Space Week

Kolik je v Česku firem, které se věnují kosmickým zakázkám?

Co se týče počtu firem v kosmickém průmyslu v České republice, primárně sledujeme, kolik firem dostalo nějaký kontrakt od Evropské kosmické agentury (ESA). Teď je takových firem více než 60. Jsou zde ale další firmy, které pracují na dodávkách pro tyto firmy a nejsou tak na první pohled vidět.

Také díky podnikatelskému inkubátoru ESA BIC v České republice, který provozuje CzechInvest, vzniká a je inkubována řada dalších firem. Inkubátorem ESA BIC jich takto zatím prošlo téměř 30.

Ve výsledku se tak v současné době můžeme dostat k více než 100 firmám v České republice, které lze počítat do kosmického průmyslu. Nad to je zde více než 20 akademických subjektů, které se kosmickými aktivitami zabývají.

Kolik se ročně v Česku investuje do vesmírného sektoru?

V rámci našeho členství v ESA za rok 2020 investujeme do kosmických aktivit zhruba 59 milionů eur. Tato částka směřuje jak na průmyslové, tak vědecké aktivity. V ESA platí princip geografické návratnosti, který pomáhá, aby se tyto prostředky vracely do České republiky, a motivuje firmy k mezinárodní spolupráci. Firmy se tak mohou ucházet o zakázky vypisované ESA. Tyto zakázky však nezískávají automaticky, a proto musí být velmi kvalitní, aby uspěly v mezinárodní soutěži.

Česká republika se dále podílí na programech Evropské unie a podporuje tak investice do evropských systémů jako Copernicus nebo Galileo. I na národní úrovni jsou tu další aktivity, které spadají do oblasti kosmických aktivit. Tyto aktivity jsou podporovány z obecných programů Technologické agentury ČR popř. jednotlivých ministerstev.

Nejde tedy úplně říct, že by tady byla nějaká konstantní částka, kterou stát ročně investuje do podpory kosmických aktivit, ať už jde o rozvoj kosmických technologií či aplikací založeným na družicových datech. Jsou to ale celkem desítky milionů eur ročně. V každém případě se tyto investice České republice vyplatí.

O kosmických aktivitách a příležitostech pro podnikatele či o podnikatelském inkubátoru ESA BIC se můžete dozvědět více během letošního Czech Space Weeku. Online festival věnovaný kosmickým technologiím, vzdělání i byznysu potrvá od 8. do 14. listopadu 2020 a nabídne bohatý program pro všechny fanoušky vesmíru. Týden plný přednášek, panelových diskuzí a živých vysílání oslaví vesmírné úspěchy v Evropě i v České republice a seznámí návštěvníky s novinkami na poli kosmického průmyslu a vědy.

Autor: Czech Space Week

Myslíte si, že kosmické aktivity mohou být pro průmyslové firmy zajímavou příležitostí v současné době krize?

Obecně všechno konverguje ke kosmickým aktivitám. Světové hospodářství je na nich již nyní značně závislé, ať už jde o družicovou navigaci, telekomunikaci či pozorování Země. Kosmické aktivity ještě před několika lety byly v České republice takovým malým bratříčkem letectví. Trend se ale postupně mění a kosmické aktivity rok od roku narůstají na významu. Zároveň roste zájem o ně a o jejich produkty. Můžeme to vidět i na příkladech ze zahraničí a na stále větším množství soukromých investic, které do kosmických aktivit plynou.

V době krize jsou kosmické aktivity pro firmy velkou příležitostí se dále rozvíjet a prosadit se na trhu. Na jednu stranu vidíme, že firmy zasažené krizí musí v řadě odvětví propouštět, na druhou stranu firmy v oblasti kosmických aktivit i nadále hledají a nabírají nové zaměstnance. Jsem přesvědčen, že zapojení českých firem do kosmických aktivit bude klíčové pro další rozvoj našeho hospodářství. Příležitostí je tady čím dál tím víc. Je ale důležité být u toho hned od začátku.

Czech Space Week pro firmy chystá online konferenci Gate2Space. Co zajímavého se tam dozví?

Je to pro ně hlavně příležitost získat informace o konkrétních příležitostech v oblasti kosmických aktivit, mezinárodní spolupráci a o možných partnerech. V rámci ESA či Evropské unie se totiž účastníme řady programů, do kterých se naše firmy a akademické subjekty mohou zapojit. Konference Gate2Space má již mnohaletou tradici a myslím, že svůj význam každý rok prokazuje. Věřím, že i letos, kdy ji poprvé s ohledem na situaci organizujeme online, bude velmi přínosná a pomůže k dalšímu zapojení českých firem do kosmických aktivit.