OSVČ při zaměstnání? Pozor na odvody na sociální pojištění
Podnikání při zaměstnání je při nízkém zisku daňově zvýhodněno, a to i limitem pro neplacení sociálního pojištění. V praxi to mimo jiné znamená, že vyšší příjem o několik tisícikorun může zvýšit platbu na sociálním pojištění až o téměř devatenáct tisíc korun. Hlídání příjmu koncem roku je pro podnikající zaměstnance velmi důležité.
V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při nižším zisku přináší podnikání na „vedlejšák“ významnou daňovou úsporu, protože pro ni neplatí minimální vyměřovací základ stanovený pro hlavní činnost. Když je hrubý zisk do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění dokonce vůbec neplatí.
OSVČ jako vedlejší činnost a neplacení sociálního pojištění
Pro celý kalendářní rok 2025 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je splněno i u podnikání při zaměstnání, hrubý zisk (daňový základ) do 111 736 korun. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Při překročení limitu se již sociální pojištění standardně platí v sazbě 29,2 procenta z vyměřovacího základu, kterým je 55 procent daňového základu.
Výdajový paušál je oblíbený
Většina podnikajících zaměstnanců uplatňuje pro stanovení daňového základu roční výdajový paušál, protože je to zpravidla nejvýhodnější a nejjednodušší varianta. Sazby ročního výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané činnosti, podnikající zaměstnanci nejčastěji uplatňují 60procentní výdajový paušál (ostatní živnost) a 40procentní výdajový paušál (ostatní samostatné výdělečné činnosti). Při ročních příjmech 200 tisíc korun a uplatnění 60procentního výdajového paušálu je tedy daňovým základem částka 80 tisíc korun.
Praktický příklad
Zaměstnanec si po celý rok 2025 přivydělává podnikáním. Hrubý zisk bude mít 110 tisíc korun. V přiložené tabulce si vypočítáme roční přímé daně z podnikání, pokud počítáme, že má nárok pouze na daňovou slevu na poplatníka, kterou v plném rozsahu vyčerpává pro příjmy ze zaměstnání. Současně si vypočítáme variantu, že by měl zaměstnanec hrubý zisk z podnikání ve výši 116 tisíc korun.
|Výpočet
|Hrubý zisk 110 000 Kč
|Hrubý zisk 116 000 Kč
|Daň z příjmu
|16 500 Kč
|17 400 Kč
|Zdravotní pojištění
|7 425 Kč
|7 830 Kč
|Sociální pojištění
|0 Kč
|18 630 Kč
|Čistý zisk
|86 075 Kč
|72 140 Kč
Kdyby měl podnikající zaměstnanec hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) vyšší o 6 000 korun, tak by na tom byl příjmově hůře o necelých 14 tisíc korun, překročení příjmového limitu pro neplacení sociálního pojištění pouze a takto nízkou částku by se mu nevyplatilo.
Když vyšší příjmy, tak už významně
I podnikající zaměstnanci chtějí mít pochopitelně co nejvyšší příjmy. Překročení limitu pro neplacení sociálního pojištění o nízkou částku se však nevyplatí. Pokud se limit překročí výrazně, tak si podnikající zaměstnanec samozřejmě finančně polepší a je to pro něho pozitivní. Pro podnikající zaměstnance, kteří by samostatnou výdělečnou činností v prosinci překročili limit o nízkou částku, je však lepší si koncem roku odpočinout od podnikání, daňově a finančně by to pro ně nebylo výhodné.
Ve druhé tabulce máme vypočteno celkové zdanění a celkový čistý příjem pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti u podnikajícího zaměstnance, přičemž počítáme, že sleva na poplatníka je v plném rozsahu uplatněna pro příjmy ze zaměstnání. Zvoleno je rozmezí hrubého zisku od 110 tisíc korun po 140 tisíc korun. Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v korunách.
|Hrubý zisk
|DPFO
|Zdravotní pojištění
|Sociální pojištění
|Daně celkem
|Čistý příjem
|110 000 Kč
|16 500 Kč
|7 425 Kč
|0 Kč
|23 925 Kč
|86 075 Kč
|115 000 Kč
|17 250 Kč
|7 763 Kč
|18 469 Kč
|43 482 Kč
|71 518 Kč
|120 000 Kč
|18 000 Kč
|8 100 Kč
|19 272 Kč
|45 372 Kč
|74 628 Kč
|125 000 Kč
|18 750 Kč
|8 438 Kč
|20 075 Kč
|47 263 Kč
|77 737 Kč
|130 000 Kč
|19 500 Kč
|8 775 Kč
|20 878 Kč
|49 153 Kč
|80 847 Kč
|135 000 Kč
|20 250 Kč
|9 113 Kč
|21 681 Kč
|51 044 Kč
|83 956 Kč
|140 000 Kč
|21 000 Kč
|9 450 Kč
|22 484 Kč
|52 934 Kč
|87 066 Kč
