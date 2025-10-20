Předplatné

OSVČ při zaměstnání? Pozor na odvody na sociální pojištění

OSVČ při zaměstnání (ilustr.)

OSVČ při zaměstnání (ilustr.) Zdroj: Shutterstock

Petr Gola
Podnikání při zaměstnání je při nízkém zisku daňově zvýhodněno, a to i limitem pro neplacení sociálního pojištění. V praxi to mimo jiné znamená, že vyšší příjem o několik tisícikorun může zvýšit platbu na sociálním pojištění až o téměř devatenáct tisíc korun. Hlídání příjmu koncem roku je pro podnikající zaměstnance velmi důležité.

V případě výkonu samostatné výdělečné činnosti při zaměstnání se jedná o vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při nižším zisku přináší podnikání na „vedlejšák“ významnou daňovou úsporu, protože pro ni neplatí minimální vyměřovací základ stanovený pro hlavní činnost. Když je hrubý zisk do limitu, tak se z vedlejší samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění dokonce vůbec neplatí.

OSVČ jako vedlejší činnost a neplacení sociálního pojištění

Pro celý kalendářní rok 2025 je limitem pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, což je splněno i u podnikání při zaměstnání, hrubý zisk (daňový základ) do 111 736 korun. V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Při překročení limitu se již sociální pojištění standardně platí v sazbě 29,2 procenta z vyměřovacího základu, kterým je 55 procent daňového základu.

Výdajový paušál je oblíbený

Většina podnikajících zaměstnanců uplatňuje pro stanovení daňového základu roční výdajový paušál, protože je to zpravidla nejvýhodnější a nejjednodušší varianta. Sazby ročního výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané činnosti, podnikající zaměstnanci nejčastěji uplatňují 60procentní výdajový paušál (ostatní živnost) a 40procentní výdajový paušál (ostatní samostatné výdělečné činnosti). Při ročních příjmech 200 tisíc korun a uplatnění 60procentního výdajového paušálu je tedy daňovým základem částka 80 tisíc korun.

Praktický příklad

Zaměstnanec si po celý rok 2025 přivydělává podnikáním. Hrubý zisk bude mít 110 tisíc korun. V přiložené tabulce si vypočítáme roční přímé daně z podnikání, pokud počítáme, že má nárok pouze na daňovou slevu na poplatníka, kterou v plném rozsahu vyčerpává pro příjmy ze zaměstnání. Současně si vypočítáme variantu, že by měl zaměstnanec hrubý zisk z podnikání ve výši 116 tisíc korun.

VýpočetHrubý zisk 110 000 KčHrubý zisk 116 000 Kč
Daň z příjmu16 500 Kč17 400 Kč
Zdravotní pojištění7 425 Kč7 830 Kč
Sociální pojištění0 Kč18 630 Kč
Čistý zisk86 075 Kč72 140 Kč

Kdyby měl podnikající zaměstnanec hrubý zisk (tj. příjem ponížený o související výdaje) vyšší o 6 000 korun, tak by na tom byl příjmově hůře o necelých 14 tisíc korun, překročení příjmového limitu pro neplacení sociálního pojištění pouze a takto nízkou částku by se mu nevyplatilo.

Když vyšší příjmy, tak už významně

I podnikající zaměstnanci chtějí mít pochopitelně co nejvyšší příjmy. Překročení limitu pro neplacení sociálního pojištění o nízkou částku se však nevyplatí. Pokud se limit překročí výrazně, tak si podnikající zaměstnanec samozřejmě finančně polepší a je to pro něho pozitivní. Pro podnikající zaměstnance, kteří by samostatnou výdělečnou činností v prosinci překročili limit o nízkou částku, je však lepší si koncem roku odpočinout od podnikání, daňově a finančně by to pro ně nebylo výhodné.

Ve druhé tabulce máme vypočteno celkové zdanění a celkový čistý příjem pro příjmy ze samostatné výdělečné činnosti u podnikajícího zaměstnance, přičemž počítáme, že sleva na poplatníka je v plném rozsahu uplatněna pro příjmy ze zaměstnání. Zvoleno je rozmezí hrubého zisku od 110 tisíc korun po 140 tisíc korun. Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v korunách.

Hrubý ziskDPFOZdravotní pojištěníSociální pojištěníDaně celkemČistý příjem
110 000 Kč16 500 Kč7 425 Kč0 Kč23 925 Kč86 075 Kč
115 000 Kč17 250 Kč7 763 Kč18 469 Kč43 482 Kč71 518 Kč
120 000 Kč18 000 Kč8 100 Kč19 272 Kč45 372 Kč74 628 Kč
125 000 Kč18 750 Kč8 438 Kč20 075 Kč47 263 Kč77 737 Kč
130 000 Kč19 500 Kč8 775 Kč20 878 Kč49 153 Kč80 847 Kč
135 000 Kč20 250 Kč9 113 Kč21 681 Kč51 044 Kč83 956 Kč
140 000 Kč21 000 Kč9 450 Kč22 484 Kč52 934 Kč87 066 Kč

