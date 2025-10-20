Český čipový průlom? Trezor odpočítává hodiny do velkého oznámení
Na úterní dopoledne si český výrobce kryptopeněženek Trezor připravil oznámení, jehož význam může sahat i mimo svět bitcoinu a spol.
Pražský technologický holding SatoshiLabs, který vyrábí mimo jiné druhou nejprodávanější značku hardwarové kryptopeněženky na světě, odhalí novou generaci Trezoru. Vedle nového webu s odpočtem a „zahaleným“ vizuálem nového zařízení tomu nasvědčují i dřívější výroky lidí z firmy.
Bitcoinová komunita i na základě rámování události ze strany SatoshiLabs jako nového standardu v oblasti kryptobezpečnosti a bezpečné úschovy digitálních aktiv spekuluje nad tím, že další verze českého počinu bude podporovat dlouho očekávané funkce bezdrátového propojení s počítačem nebo telefonem a hlavně obsahovat bezpečnostní čip, který navrhla další dcera SatoshiLabs – společnost Tropic Square. Masová výroba čipu Tropic01, který se prakticky nedá hacknout, začala nedávno na Tchaj-wanu u společnosti UMC.
Produkt navíc vyhrál letošní ročník české start-upové soutěže Nápad roku. Nová generace Trezorů by tak mohla představovat průlom v jeho komerčním využití. Používat by ji měla podle Lupy.cz jako jeden z prvních externích zákazníků i belgická ContentWise, společnost specializovaná na poradenství a hloubkovou analýzu v IT.
Konec tajností
„Bezpečnostní čip je první zařízení, které se zapne, když se počítač, mobil nebo jiný přístroj nastartuje,“ zjednodušeně vysvětlil už dříve pro e15 spoluzakladatel SatoshiLabs Pavol Rusnák obecné fungování čipu, který „hlídá“, zda je aktuálně nainstalovaný operační systém autentický a neobsahuje například nějaká tajná zadní vrátka. Záměrem SatoshiLabs, respektive dcery Tropic Square, je vyrábět takový bezpečnostní čip, jehož fungování je transparentní a ověřitelné v maximální možné míře. Tedy umožňuje ohlídat i pomyslného hlídače. Právě na nejvyšší možné míře transparentnosti staví Trezor svou výhodu v porovnání s ostatními hardwarovými kryptopeněženkami včetně světové jedničky s názvem Ledger.
„Trend nezávislosti a transparentnosti díky programům s otevřeným zdrojovým kódem, který začal někdy před dvaceti třiceti lety, výrobu počítačových čipů a komponentů dosud neovlivnil. Je plná patentů a tajností,” nastínil už před pěti lety pro e15 tuto vizi další ze zakladatelů SatoshiLabs Marek Palatinus. O významu myšlenky čipu s otevřeným zdrojovým kódem svědčí mimo jino té, že se o ni zajímá i Google. Americký technologický gigant napomohl zrodu prvního komerčně dostupného open-source čipu OpenTitan.
Pokud by ale chtěli v Tropic Square dodávat svůj čip dalším globálním technologickým hráčům ve skutečně masovém měřítku, musela by společnost najet na výrazně vyšší objem výroby. Uskutečnění takového záměru by vyšlo na minimálně půl miliardy korun, informovaly nedávno HN s tím, že polovinu sumy plánují SatoshiLabs pokrýt z vlastních zdrojů, tu druhou získat od českých a zahraničních investorů. Se sháněním těchto peněz chtějí SatoshiLabs pomáhat Michal a Pavla Nýdrlovi, zakladatelé digitální agentury Kindred, kterou později prodali. Michal Nýdrle následně spoluzakládal společnost na správu majetku Next Wealth, jeho manželka Pavla vedla prezidentovi Petru Pavlovi předvolební marketingovou kampaň.
Šance pro Česko
„Může to být pro celý stát zlomový projekt, podobně jako Wichterleho čočky,“ prohlásil o čipu od Tropic Square pro Hospodářské noviny Nýdrle. Ten očekává i v důsledku sílícího geopolitického napětí a obav z čínských technologií prudký růst byznysu kolem čipů, které nemohou obsahovat nezjistitelná zadní vrátka. Proto tvoříme výzvu ke spojení investorů a podnikatelů s cílem podpořit růst firmy, která má potenciál změnit pravidla hry – jak v oblasti hardwarové bezpečnosti, tak v postavení České republiky jako technologického hráče,“ dodal Nýdrle, který se rozhodl podpořit i další aktivity pražského kryptoměnového holdingu.
V září investoval s Pavlou Nýdrle a právníkem Radkem Janečkem, spoluvlastníkem olomouckého obchodního centra Galerie Šaňkovka, do společnosti Invity.io, dcery SatoshiLabs. Ta provozuje stejnojmennou aplikaci na směnu bitcoinu a dalších kryptoměn.
Postavení Česka v oblasti pokročilých technologií ale mohou zlepšit i další tuzemské firmy z oboru virtuálních měn. Do vývoje vlastního speciálního kusu hardwaru investuje také pražská společnost Braiins, která patří mezi globálně významné hráče v oblasti těžby bitcoinu. Braiins původně prorazila se softwarovými inovacemi, který mining kryptoměny zefektivňují. Nyní se snaží vykročit i do světa fyzických zařízení.
„Založili jsme malou hardwarovou laboratoř, začali zkoumat chování čipů, navrhli si vlastní řídicí jednotky a testovali různé metody chlazení. Postupně jsme dospěli k tomu, že nestačí jen upravovat fungování cizího zařízení. Rozhodli jsme se vytvořit od základu vlastní těžařský stroj,“ popsal v jarním rozhovoru pro e15 šéf Braiins Eli Nagar plány jím vedené společnosti, mezi jejíž hlavní klienty patří velké americké firmy.
Na jaře obdrželi od tchajwanské TSMC první testovací sadu čipu, který si pro těžbu bitcoinu sami navrhli. U TSMC si nechávají stejným výrobním postupem zpracovávat čipy digitální giganty jako Apple, Nvidia nebo AMD. Už jen tento výčet značí, že návrh čipů a dalších klíčových součástek strojů na těžbu bitcoinu není zrovna levná kratochvíle. Celková investice do výzkumu a vývoje společnosti Braiins zatím dosahuje patnácti až dvaceti milionů dolarů.
