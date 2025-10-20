Největší aplikace a webové stránky zasáhl obrovský výpadek. Kryptoměnové burzy zamrzly
Coinbase, Snapchat, Canva, Roblox, Fortnite a další se potýkaly s téměř dvouhodinovým výpadkem, výplývá to z dat webu Down Detector. Problémy souvisely s výpadkem ve službě Amazon Web Services, píše The Independent. Společnost uvedla, že zaznamenala „zvýšenou chybovost“ a zpoždění u „více služeb AWS“, potíže hlásilo hlavně jedno velké datacentrum firmy ve Virginii.
Seznam všech aplikací, které se na Down Detectoru zobrazovaly jako problematické: Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation či Pokémon Go.
Amazon Web Services (dále AWS) před poledním SELČ identifikovala potenciální příčinu chybovosti a většina funkcí by nyní měla být opět v provozu. „Zavedli jsme počáteční zmírňující opatření a u některých dotčených služeb AWS pozorujeme první známky zotavení,“ uvedla AWS na svém webu. Zákazníkům doporučila, aby neúspěšné požadavky opakovali.
Velké problémy však nadále mají kryptoměnové burzy a směnárny Coinbase a Robinhood. Výpadek zablokoval uživatele a obchody zcela zamrzly. „Díky bohu, že tyto webové stránky slouží jen pro hry a memy a neobchodují se skutečnými penězi lidí ani s ničím podobným,“ napsal k výpadku uživatel na síti X.
„Aktivně se zapojujeme a pracujeme na zmírnění problému a pochopení jeho hlavní příčiny,“ viselo v pondělí ráno na webu služba AWS. „Technici byli okamžitě nasazeni a aktivně pracují na zmírnění problému a plném pochopení jeho příčiny.“
AWS je cloudová platforma, která od roku 2006 pronajímá firmám výpočetní výkon, servery a další webovou infrastrukturu. Umožňuje podnikům provozovat aplikace bez nutnosti budovat vlastní datová centra, zatímco její mateřský Amazon těží z úspor z rozsahu díky provozu obřích serverových farem. AWS dnes pohání velkou část internetu, konkuruje službám Microsoft Azure a Google Cloud a tvoří hlavní zdroj zisků společnosti Amazon.
Podrobnosti připravujeme.