Letiště Praha chce vytěžit miliardové pozemky. Svěří je soukromníkům | e15.cz

Zhodnotit lukrativní pozemky a vybudovat velkolepé letištní „město“ po vzoru Amsterodamu či Vídně má v plánu Letiště Praha. To mu však nedovoluje dnes platná lagislativa, proto ve spolupráci s ministerstvem financí, svým akcionářem, připravuje novelu zákona o vlastnictví letiště. Změna má letišti umožnit zakládání společných podniků se soukromými společnostmi, které by pak na plochách desítek tisíc čtverečních metrů mohly budovat administrativní, hotelové, kongresové, sportovní nebo zdravotnické projekty.

„Abychom mohli naše pozemky efektivně využívat, iniciovali jsme proces změny zákona o vlastnictví letiště z roku 2009. Ten zastavil privatizaci letiště a říká, že veškerý majetek společnosti musí být ve vlastnictví státu. Snažíme se úpravou rozdělit letiště na to, co je letiště s velkým L, a na zbytkové pozemky a nemovitosti, které by podléhaly volnějšímu režimu nakládání s majetkem,“ uvádí v rozhovoru pro e15 předseda představenstva letiště Jiří Pos.