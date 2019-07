Letiště Praha vydělává na vlně zájmu cestujících, loni zvýšilo zisk i tržby | E15.cz

Na tržbách se největší měrou podílely letištní poplatky cestujících, proti předchozímu roku se zvýšily o víc než tři procenta na téměř 4,4 miliardy korun. Letištní poplatky aerolinek vzrostly o 13 procent na 987 milionů korun. Tržby za odbavovací služby ale klesly o šest procent na 732 milionů korun.

Celkové tržby podpořil i nárůst u údržby a oprav letadel téměř o desetinu na 1,6 miliardy korun, vzhůru šly také tržby z pronájmů zhruba o 3,5 procenta na skoro 1,8 miliardy korun.

Letišti loni přibylo zaměstnanců o zhruba dvě stovky na víc než 3900. Výdaje na mzdy loni meziročně stouply o víc než 15 procent na 3,1 miliardy korun.

Zadlužení Letiště Praha ke konci loňska vzrostlo na téměř čtyři miliardy korun z 2,7 miliardy o rok dřív. Je za tím zvýšení závazků z leasingu. Bankovní úvěry ale klesly na 714 milionů z 2,1 miliardy na konci roku 2017, závazky z dluhopisů se téměř nezměnily.

Nárůst tržeb letiště předpokládá i letos. Podpořit by jej mělo očekávané zvýšení počtu pasažérů i třeba v lednu otevřená nová komerční zóna na Terminálu 2. V příštích letech plánuje letiště další rozsáhlé investice za téměř 27 miliard korun. Narůstat by měla především jeho kapacita z nynějších 17 milionů odbavených cestujících ročně přibližně o čtyři miliony do roku 2026. Hlavní část investic by měla směřovat na stavbu nové paralelní dráhy a rozšíření Terminálu 2.

Vlastníkem Letiště Praha je stát prostřednictvím ministerstva financí. Po fúzi se svou mateřskou společností Českým Aeroholdingem se loni Letiště Praha stalo nástupnickou firmou, aeroholding po spojení s letištěm zanikl.

Letiště Praha vedle řízení a organizace provozu na Letišti Václava Havla Praha také stoprocentně vlastní společnosti Czech Airlines Handling, která se zabývá odbavením cestujících a letadel, a Czech Airlines Technics zajišťující údržbu a opravy letadel. Dceřiná společnost letiště B.aircraft pronajímala šest letadel Českým aeroliniím (ČSA), loni zahájila kroky k jejich prodeji.