Jen jeden pilot v kokpitu? Airbus věří v pokročilé technologie | E15.cz

Celosvětový nedostatek lidí na trhu pilotů se pomalu stává realitou, v ještě horší situaci by se aerolinky mohly ocitnout v příštích dvou dekádách, kdy se má objem přepravených pasažérů zdvojnásobit. Firmy v leteckém průmyslu i z tohoto důvodu pracují snížení počtu pilotů, kteří jsou třeba v kokpitu dopravních letadel. Vedle Boeingu je na tomto poli velmi aktivní i Airbus. Šéfka technologií leteckého výrobce potvrdila, že se evropský gigant připravuje na zásadní změnu ve způsobu pilotáže.

Zatímco dnes v kokpitu dopravních letadel sedí nejméně dva piloti, v budoucnu by mohl letadlo ovládat jediný člověk. „Zapojování umělé inteligence do našich systémů nám umožní ulevit pilotům od rutinních úkonů a zároveň zachovat lidský faktor pro ty úkoly, při kterých je zapotřebí strategického přemýšlení a schopností činit zásadní rozhodnutí,“ řekla stanici CNBC šéfka technologií Airbusu Grazia Vittadiniová.

Právě častější využití umělé inteligence má Airbusu umožnit, aby „jednoho dne dosáhl svého cíle, ke kterému směřuje, tedy jednoho pilota v kabině“. Vittadiniová to uvedla na konferenci v Singapuru.

Snížení nutného počtu pilotů v kokpitu nelze očekávat ze dne na den, dřívější změna ze čtyř pilotů přes tři na v současnosti obvyklé dva zabrala šedesát let. Cestující si nicméně podle Vittadiniové na možnou budoucí změnu zvyknou. „Naši prarodiče by nikdy nevešli do výtahu bez liftboye a dnes není samostatná jízda výtahem ničím zajímavým nebo strašidelným,“ glosovala Vittadiniová vývoj technologií.

Zeštíhlení posádky letadla by aerolinkám pomohlo uspořit mzdové náklady, už nyní se dopravci potýkají s klesajícími maržemi.

Záměr dopravců však zatím naráží na předpisy úřadů, které jednoho pilota nepovolují. Případná změna by zřejmě nebyla snadno prosaditelná. Americká NASA loni v září provedla sérii testů, v rámci kterých ovládal Boeing 737 (jedno z nejrozšířenějších dopravních letadel na světě) jediný pilot. Nároky kladené na pilota studie označila za „nepřijatelné“ už v běžných podmínkách, nemluvě o nouzových situacích.