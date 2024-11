Nová tramvajová trať z Malovanky na Strahov bude. Cestující ji využijí v roce 2027

Stavební povolení pro výstavbu nové tramvajové trati z Malovanky na Strahov je pravomocné, ohlásil nově zvolený předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který má na starost pražskou dopravu na sociální síti X . V příštím roce proběhne soutěž, kdo se o zakázku postará a realizace by měla proběhnout mezi lety 2026 až 2027.

Dopravní a energetický stavební úřad vydal stavební povolení pro výstavbu tramvajové trati z pražské Malovanky ke sportovním stadionům na Strahově na začátku října. Cestující by se mohli na 1,3 kilometru dlouhé trati svézt v roce 2027. Výdaje na stavbu podle odhadů přesáhnou miliardu korun.

Nákres nové trati Malovanka - Strahov|Dopravní podnik hlavního města Prahy

Plánovaná trať se bude na současné koleje napojovat v ulici Bělohorská a Myslbekova, ke stadionům bude stoupat ulicí Vaníčkovou. Na nové trase přibudou také tři nové zastávky – Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov. Smyčka na konečné by měla být využitelná pro tramvajový, autobusový a trolejbusový provoz.

„Tramvaje nabídnou vyšší přepravní kapacitu v jednotlivých spojích, cestovní komfort a s ohledem na vyšší stupeň oddělení od ostatní dopravy i rychlost a spolehlivost ve srovnání s autobusovou dopravou,“ uvedl pražský dopravní podnik.

Samotná výstavba by měla probíhat mezi lety 2025 až 2027. Náklady by se podle očekávání měly vyšplhat na 1,11 miliardy, částkou až téměř 777 milionů korun by mohla přispět dotace z fondů EU.