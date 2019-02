Počet strojvedoucích v Česku roste, stále jich ale není dost | E15.cz

Počet strojvedoucích na železnici v Česku se loni zvýšil o čtyři procenta na 9565. Přesto jich dopravcům schází asi 300. Problémem je také vysoký věk, více než desetina strojvůdců je starších 65 let, a kdykoliv tak mohou odejít do důchodu. Průměrná mzda strojvůdců u velkých dopravců loni vzrostla o osm procent zhruba na 40 tisíc korun. Na tiskové konferenci to uvedl předseda Drážního úřadu Jiří Kolář.

„Schází zhruba 300 strojvedoucích u všech dopravců, ať už jde o osobní nebo nákladní dopravu. Již dlouho upozorňujeme na to, že dopravci by měli zintenzivnit spolupráci se školami, snažit se zatraktivnit povolání,“ řekl Kolář.

V důchodovém věku nad 65 let je podle něj aktuálně 1034 strojvůdců, tedy 10,8 procenta. Téměř stejný počet je naopak mladších než 30 let. Průměrný věk u této profese je 48,6 roku, jen nepatrně vyšší než v roce 2017. Více než 70 let je podle Koláře 55 strojvůdcům.

Počet dopravců se loni zvýšil o jednoho na 105, z toho 88 bylo českých a 17 zahraničních. Před šesti lety jich bylo celkem 85.

Loni o licenci strojvedoucího požádalo 661 lidí, zhruba o 200 méně než před rokem. Z toho 471 lidí uspělo. Úspěšnost uchazečů 71 procent byla nejvyšší za posledních šest let. V roce 2013 to bylo 47 procent. „K tomu přispěla vyhláška ministerstva dopravy z roku 2016, která rozumně stanovila maximální počet pokusů na tři. Do té doby jsme měli uchazeče, kteří to zkoušeli i více než desetkrát,“ doplnil Kolář.

Průměrná mzda u velkých dopravců je podle Drážního úřadu zhruba 40.000 korun, meziročně o osm procent více. Proti celostátnímu průměru byla přibližně o čtvrtinu vyšší. Mezi strojvedoucími je 51 žen. Nejmladší strojvůdkyni je 21 let, nejstarší 59 let.

Podmínky pro získání licence strojvůdce jsou věk minimálně 20 let, minimálně střední vzdělání, spolehlivost, fyzické a duševní zdraví, absolvování školení u akreditovaného zařízení a úspěšná ústní a písemná zkouška. V současnosti je 16 akreditovaných školicích středisek, meziročně o dvě více.