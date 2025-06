Premiéra vlaku RS ZERO společnosti Stadler v ČR: nový standard pro železniční dopravu s nulovými emisemi

Na veletrhu Rail Business Days v Ostravě představila společnost Stadler, v premiéře ve střední Evropě, své nejmodernější vozidlo RS ZERO. RS ZERO je připravené změnit způsob cestování po českých neelektrifikovaných nebo jen částečně elektrifikovaných tratích.

Česká republika je po Německu teprve druhou zemí na světě, kde bylo toto technologicky inovativní vozidlo představeno. RS ZERO má plně dekarbonizovaný pohon, kterým definuje svůj náskok před konkurencí. Tento moderní vlak funguje na vodíkový i bateriový pohon, díky kterému představuje funkční řešení aktuálních problémů, které musí řešit neelektrifikované středoevropské sítě veřejné dopravy.

„Věřím, že naše RS ZERO může nahradit dieselová vozidla, protože představuje ideální řešení pro modernizaci železničního vozového parku na neelektrifikovaných tratích v České republice,“ řekl při premiéře vlaku Peter Spuhler, předseda dozorčí rady společnosti Stadler. „RS ZERO umožnuje bezemisní provoz a zároveň nabízí svou mimořádnou všestrannost umožňující fungování vozidla na elektrifikovaných i neelektrifikovaných železničních tratích. Jsem velmi rád, že ho dnes můžeme představit právě v Ostravě,” doplnil svá slova Peter Spuhler.

Hustota železničních tratí i dopravy je ve střední Evropě vysoká. Přesto je v ČR v současné době elektrifikováno pouze 35 % železniční sítě. Na zbytku tratí stále jezdí zastaralá dieselová vozidla, která je nutné nahradit.

„Modernizace vozového parku i železničních tratí je klíčovou prioritou nejenom pro českou vládu, ale i pro sousední země. Vnímáme logický i potřebný tlak na udržitelnost, finanční efektivitu železniční dopravy, stejně tak i na ochranu životního prostředí,“ komentuje aktuální trendy Zdeněk Majer, předseda dozorčí rady společnosti Stadler Praha. “Naše RS ZERO je jasnou odpovědí, jak má pokračovat modernizace železniční dopravy při zachování komfortu dopravy, efektivity, optimalizace nákladů i ohleduplnosti vůči přírodě i životnímu prostředí na tratích, které nejsou plně elektrifikované. Osobně mám velkou radost z toho, že se na vývoji tohoto moderního vozidla podíleli i inženýři z naší pražské pobočky Stadler. Doufám, že RS ZERO brzy uvidíme i na českých kolejích a bude to další krok v modernizaci železnice u nás,“ zdůraznil Zdenek Majer.

Stadler – lídr v oblasti pohonů s nulovými emisemi

Společnost Stadler je lídrem v oblasti alternativních pohonů a doposud prodala celkem 299 vozidel s nulovými emisemi. Z tohoto počtu bylo 271 bateriových jednotek FLIRT Akku a 28 vodíkových souprav FLIRT H₂. Oba modely se staly držiteli Guinnessových rekordů, přičemž FLIRT Akku dosáhl dojezdu 224 kilometrů na jedno nabití baterie a FLIRT H₂ ujel bez doplnění paliva úctyhodných 2 803 kilometrů. Tyto milníky podtrhují technologické prvenství společnosti Stadler a její závazek poskytovat ověřená ekologická řešení tam, kde chybí elektrifikovaná železniční infrastruktura.