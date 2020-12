Prostor pro zlevnění letenek nevidím, říká šéfka jejich prodeje ve Student Agency  | E15.cz

V důsledku koronaviru výrazně prořídly řady cestujících, kteří v zimě utíkají z Česka za sluncem. Citelně to zasáhlo prodejce letenek i letecké společnosti. „Když příští rok prodáme polovinu toho co loni, budeme rádi,“ přiznává obchodní ředitelka prodeje letenek ve Student Agency Věra Janičinová.

Věříte v jarní restart letectví?

Zřejmě nebude rychlý, ale postupný ano. Doba je nevyzpytatelná. I přesto že byl nastaven evropský semafor a většina zemí je pro nás červená, zaznamenáváme poloviční nárůst prodejů oproti září a říjnu. Je vidět, že lidé chtějí létat. A bude jich přibývat.

Brusel připravuje protokol pro jednotné předletové testování pasažérů. Čekáte, že se podle něho bude létat už na jaře?

Všichni v to doufají. Je to priorita.

Tušíte, jaké změny na cestující čekají?

Scénářů je více. Například se může testovat na letišti hned před odletem. Je otázka, zda to není riskantní. COVID-19 je i bezpříznakové onemocnění. Těm, kteří by měli pozitivní test na letišti, by to zkomplikovalo plány. Z toho bych měla obavy. Hovoří se také o očkovacích pasech.

Platil by předletový test cestující, nebo se nabízí více variant?

Určitě jich je více. Například Emirates nabízejí pojištění ke každé letence, takže se určitě najdou subjekty, které nabídnou všemožné výhody. Náklady nebudou vždy jen na straně zákazníka. Mluví se o tom, že cena testů bude do budoucna o dost nižší. Pokud se bude pohybovat kolem deseti až dvaceti eur, určitě se najdou subjekty, které poplatek za test zakomponují do svého produktu.

Už koncem roku by na trhu mohly být první vakcíny proti COVID-19. Pokládáte naděje vkládané do vakcín jako do „spásy“ letectví za oprávněné?

Jsou země, které i dnes vyžadují vakcinaci proti určitým nemocem. U covidu to bude zřejmě fungovat stejně. Asi to může pomoci v zabránění šíření nemoci. Pokud cestující bude potřebovat letět do země, která vakcinaci požaduje, nic jiného mu nezbude. Věřím ale, že povinnost nebude plošná, globální. Mohlo by to odradit cestující, rodiny s menšími dětmi. Věřím, že to bude fungovat většinou na základě dobrovolného rozhodnutí.

U kterých destinací lze čekat, že budou požadovat vakcinaci jako podmínku pro vstup do země?