Ruzyňské letiště čeká drsná zima. Aerolinky škrtají jeden spoj za druhým | E15.cz

Aktuálně má Letiště Praha obnovená spojení do 65 destinací. Část z nich jsou ale sezónní dovolenkové destinace, které dopravci s koncem sezony přeruší.

„Za stávající situace reagují letecké společnosti v oblasti plánování provozu zcela operativně, a to často na týdenní či dokonce denní bázi. V závislosti na poptávce průběžně navyšují či snižují kapacity, spouštějí nové linky či je dočasně pozastavují,“ konstatuje mluvčí letiště Roman Pacvoň.

Letiště prodělává asi sto milionů měsíčně, propustilo stovky zaměstnanců, začalo čerpat miliardový úvěr na pokrytí provozních nákladů a očekává za letošní rok ztrátu v řádu nižších stovek milionů korun. Loni vydělalo 4,5 miliardy.

Ve velkém musí škrtat lety také skupina Smartwings, do které patří i České aerolinie. Musela zredukovat počet nabízených letů z Prahy - jen v září jich meziročně ubylo o více než 82 procent. Do 37 destinací tak odletělo 467 letadel Smartwings, loni to bylo 2672 odletů do 102 destinací, uvedla mluvčí skupiny Vladimíra Dufková. ČSA aktuálně nabízí méně než deset destinací, například Moskvu či Řím. Dopravci ze skupiny podali dříve návrh na odložení splatnosti dluhů kvůli koronaviru.

Škrtají i nízkonákladoví dopravci, jenž na zimu počítají jen s úzkým výběrem základních destinací typu Londýn, Brusel či Paříž. Ten největší, irský Ryanair, sníží plánovanou zimní kapacitu o třetinu, takže nabídne jen čtyřicet procent loňské kapacity. Původně počítal s šedesáti procenty.

„Propad poptávky obecně je drastický. Situace se bude měnit v řádu týdnů, zatím to ale vypadá negativně. Většina aerolinek místo návratu na nebe škrtá nabízené destinace, zavírá základny, uzemňuje flotily,“ připomíná odborník na letectví z EY Petr Kováč.

Cestující musí počítat také s tím, že v některých případech dopravci ruší lety jen hodiny před plánovaným startem, a to zdaleka nejen v Praze. Pokud tak učiní čtrnáct a více dnů před odletem, cestující nemají nárok na finanční kompenzaci. Naopak rizika nákazy v letadle se podle Kováče bát nemusejí: „Dle všech dostupných dat je létání co se týče potenciální infekce jedna z nejbezpečnějších činností. Letadla jsou dezinfikována, navíc jsou řídce obsazená. Žádná ohniska se v nich nevytváří.“

Šéf Letiště Praha Václav Řehoř koncem září v České televizi uvedl, že s návratem počtu cestujících z předkrizového období počítá v roce 2024.