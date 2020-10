Současná krize je nesrovnatelně horší, říká majitel cestovky Blue Style | E15.cz

Po letech hojnosti, růstu klientů i obratů, narazily letos cestovní kanceláře do koronavirové zdi. „Nezlepší-li se situace v příštím roce, nebudou-li k dispozici vakcíny či rychlotesty u každého letu, tak bude třeba radikálně zúžit byznys. Snížit investice, náklady, propouštět,“ říká majitel cestovní kanceláře Blue Style Imed Jeddai.

Jste bývalý vojenský pilot, hlásil jste někdy, byť jen cvičně, may day?

Zatím naštěstí ne.

Ani po letošní sezoně z pozice majitele cestovní kanceláře?

Dokonce ani teď ne. Ale vzpomeňte jedenácté září. Současná krize je nesrovnatelně horší. Celá globální ekonomika je paralyzovaná. To je bezprecedentní.

Povídáme si koncem září, můžete zhodnotit letní sezonu? Univerzální odpověď z předchozích let se na tuto otázku letos naroubovat nedá, že?

To ne. Tento rok zakončujeme na asi pětině loňských obchodů, obratu. Destinace byly zavřené, brzdily nás zákazy, například pro lety do Egypta, Turecka. S Řeckem a Bulharskem to bylo lepší, později se přidalo i Tunisko.

Konkurence i vy jste už před sezonou říkali, že na letošní žádná CK nevydělá. Chaotická vládní nařízení způsobovala četné zmatky, klienti obraceli svůj hněv na CK. Bylo léto vůbec k něčemu přínosné?

Alespoň se ukáže, kdo je jak finančně zdravý. Bylo jisté, že v létě proděláme, na což jsme ale byli připraveni. Firmy, které v minulých letech nevytvářely rezervy a nebyly připraveny, skončí velice špatně.

Na českém trhu je registrováno okolo osmi set CK. Pro kolik z nich dnes reálně zbývá prostor pro podnikání?

To číslo je strašně zvláštní. Vážně bych nerad říkal, kdo zmizí a kdo zůstane, ale po roce, jako byl tento, dobrovolně zmizí přinejmenším třetina cestovek.

Před letní sezonou vám muselo být jasné, že se kromě finančních ztrát nevyhnete ani výrazné kritice od klientů a organizačních zmatků vyplývajících z mnoha vládních nařízení. Bylo reálné prostě nelétat a počkat, jak se situace vyvrbí?

Ani tak byste se nevyhnul kritice klientů. Bylo jí hodně. Ne vždy ale záleží na tom, co konkrétně děláte, vždy narazíte na lidi, kteří se vyžívají v negativních komentářích. Podívejte se na naše sociální sítě. Nabízejí jasnou odpověď na otázku, jestli jsme činili správná rozhodnutí.

Podíval jsem se, ne všichni jsou nadšení.

Ano, ale zjistili jsme například, že některé negativní komentáře například psali lidé, kteří s námi nikdy nikam nejeli, nebyli v naší databázi. To nechápu.

Vyčítal jste podřízeným obraz firmy na sítích, anebo tento „souboj“ s nespokojenými klienty nelze vyhrát?

Mohli jsme být lepší? Určitě ano. Dělali jsme ale maximum, někdy jsme přespávali v kancelářích, někdy jsme pracovali do čtyř do rána. Vidíte můj stůl? Není dlouhý. Neusedám v jeho čele, abych firmu řídil. Jsme kolegové, problémy řešíme společně. Poslední rozhodnutí jde za mnou, fungujeme ale jako tým. Někteří kolegové měli problém pracovat z domova. Přišli sem. I já tu byl takřka neustále.

Z home office se během krize stalo velké téma nejen v Česku. Jak se na tento trend díváte vy?

Zastávám ho. My fungujeme ale trochu jinak. Home office je libovolný. Z bezpečnostních důvodů jsme si pronajali další kancelář, tým jsme rozpůlili. Pro jistotu, kvůli covidu. Když dnes přijde někdo nakažený, tento tým půjde domů a makat bude druhá půlka.