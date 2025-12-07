Havlíček: Převod Agrofertu do trustu neohrozí daňové příjmy státu
- Místopředseda ANO Karel Havlíček tvrdí, že převod Agrofertu do zahraniční trustové struktury neohrozí daňové příjmy Česka.
- Havlíček to v neděli řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.
- Zatím není známo kde a podle jakého práva bude trust založen.
„Nic takového nehrozí," uvedl Havlíček k možnosti, že by byl holding převeden do některého z daňových rájů. Babiš se rozhodl vzdát Agrofertu kvůli tomu, aby se nedostal do střetu zájmů. Ve čtvrtek uvedl, že akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.
Babiš by měl podle kritiků mimo jiné objasnit, zda jím ohlášená trustová struktura vznikne v Česku, nebo v zahraničí, a jakou bude mít formu, uvedla česká pobočka protikorupční organizace Transparency International. Marie Zámečníková z Právnické fakulty Masarykovy univerzity tento týden řekla, že by bylo jednodušší založit strukturu pro Agrofert podle jiného než českého práva.
Třicet dní od jmenování premiérem
Havlíček k tomu uvedl, že proces převodu nechce komentovat, neboť ho nezná do detailu. Podotkl, že Babiš na to bude mít 30 dní od úterního jmenování premiérem. Předseda Motoristů Petr Macinka podotkl, že s oznámeným řešením může být spokojen každý s výjimkou těch, kteří nebudou spokojeni nikdy.
Místopředseda ODS Martin Kupka upozornil s odkazem na právní stanoviska na to, že bude z hlediska dědiců v Babišově zájmu Agrofert nepotápět. Končící ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podotkl, že Babiš bude jako premiér v obtížené roli vzhledem k tomu, že stát chce na základě soudních rozhodnutí po Agrofertu vrátit sedm miliard korun, které byly holdingu v minulosti vyplaceny na dotacích. Havlíček k tomu poznamenal, že budoucí správce Agrofertu bude chtít využít všechny právní možnosti, aby firmu ochránil.
Podle ministra průmyslu v demisi Lukáše Vlčka (STAN) je naivní si myslet, že Babiš nebude ve funkci premiéra ovlivňovat firmy, které vybudoval. Babiš pobírá dotace i v jiných oborech než jen v zemědělství, řekl v neděli Vlček v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi (ČT). Za hnutí STAN jsou podle něj přijatelné pouze dvě varianty - buď aby Babiš své firmy prodal, nebo aby se vzdal funkce premiéra.
Naopak europoslanec Alexandr Vondra (ODS) považuje Babišovo oznámení k řešení střetu zájmů za uspokojivé. Je ale potřeba sledovat, jestli Babiš své sliby naplní, uvedl Vondra v ČT. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) ve stejné diskusi podotkl, že vložení firem do slepého fondu je podle něj běžným řešením střetu zájmů v jiných zemích.