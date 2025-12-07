Česko rozvoněné pečivem. Nové pekárny nabízejí chleba s citronovou kůrou i dvoukváskový pecen
- V posledních měsících přibylo v Česku hned několik nových pekáren
- Kromě Prahy jsou nové gastroprovozy také v Říčanech, Českých Budějovicích, ale i Kašperských horách
- Společné mají řemeslné pečivo i zahraniční inspiraci
Renesance pekařského umění nastala v Česku už před několika lety. To ale neznamená, že by bylo na voňavé scéně mrtvo. Právě naopak. V posledních měsících přibylo po celé republice hned několik nových provozů, kde to voní po kvasnicích.
Tisse
První pobočku otevřela tato řemeslná pekárna v roce 2022, teď přidává už třetí. Po Vinohradech a Nuslích otevřela nově na Smíchově, a to v nové zástavbě od Sekyra Group. Pečivo se v Tisse vyrábí z francouzské mouky a ručně. Stojí za ním Elizaveta Timkina, která vystudovala potravinářskou technologii. V Tisse jsou v nabídce kváskové chleby, briošky, i sušenky, stejně jako pistáciový croissant, na který sem postupně chodilo víc a víc lidí. Dalšího rozšíření se pekárna dočká brzy, v novém roce chce otevřít také v Karlíně.
Paté
Na bratry Khanh Ta a Giang Ta už jste patrně někde narazili. Stojí za konceptem Pho 100 na pražském Smíchově a také za fine diningovou restaurací Taro v centru města. Za rohem od ní vznikla také pekárna. Jmenuje se Patê a snoubí se tu francouzské a vietnamské chutě. Ostatně tak je to i ve Vietnamu. Francouzi, kteří měli v Asii svoji kolonii, sice už dávno odešli, zůstaly tam po nich ale křupavé bagety s vietnamským twistem - pečou se z rýžové mouky. Takové jsou k dostání i v Paláci Dunaj, kde se Patê usídlilo. Kromě nich je tu k dostání také japonský chléb, rýžová kaše, croissanty či danishe.
Kro
Nejnovější přírůstek do pražské pekárenské gastroscény. Kro je samozřejmě známé, teď ale přidalo novou, dosud největší pobočku v pražské Libni, kde se nachází kavárna, bistro, restaurace, lahůdkářství a také pekárna. Zakladatel oblíbené sítě Vojtěch Václavík působil ve finediningových restauracích v Česku i Norsku a to se odrazilo i v nové pobočce. Ta otevřela v developerském projektu skupiny Crestyl Dock. K dostání je tu kvasové pečivo, z mouky, která se mele i ve vysočanském Pekárkově mlýně, sendviče a něco sladkého na zub.
Bread Society
Zástavbě v pražských Košířích dominují bytové domy, narušuje je showroom sklářského designéra Františka Jungvirta a také pekárna Bread Society. Obojí sídlí hned vedle sebe, a tak zatímco Jungvirt doporučuje pečivo z vedlejšího pekařství, Bread Society zdobí Jungvirtovy vázy. Lucie Caïs Steblová pracovala několik let jako projektová manažerka v architektonickém studiu. Vždy ale ráda pekla, až si otevřela vlastní pekárnu. Nabídka je postavená zejména na francouzském pečivu, najdete tu ale i dobroty, které mají původ ve Skandinávii. Před časem přidala pekárna také snídaně, ať už jde o turecká vejce nebo francouzský toast, pečivo pochází vždy přímo z pekárny.
Pečeme
Těsně před covidem otevřeli blízko vlakové zastávky v Říčanech Okýnko a brzy se tu začaly stát fronty. Třeba i na Osmistovku, řemeslný chléb ze čtyř druhů mouky. Nyní vyhlášená pekárna, s jejímž zrodem pomáhala například i pekařka Juliana Fišerová, známá jako Maškrtnica, otevřela druhou, větší pobočku. Jmenuje se Pečeme. Okýnko už nestačilo. A tak zatímco první je v centru města, druhý provoz vznikl strategicky u dopravní tepny. Kromě řemeslného chleba jsou tu k dostání například i chlebíčky, ciabatty nebo croissanty.
Plachá pětadvacítka
I pekárna v Českých Budějovicích čerpá inspiraci ze zahraničí. Její majitelka Michaela Fürstová se poohlížela v Londýně či Kodani. Za sebou má mimo jiné provoz francouzské cukrárny v Českém Krumlově. Sortiment může být překvapivý. K dostání je tu například chleba s citronovou kůrou, s mákem nebo ze semoliny s vysokým podílem celozrnné mouky. V nabídce je ale i tradiční české kynuté pečivo.
Těsto
Mekka dobré gastronomie se nachází na jižní Moravě, konkrétně v Brně. K mnoha řemeslným pekárnám přibylo nově také Těsto. V nabídce jsou chleby, motance, koláče, briošky, focaccia, nebo například mini pizzenky. Peče se tu z kvasu a z kvalitní a dlouho fermentované mouky. Zajít je ale možné také na brunch.
Pekárna Bílá Růže
Na nově zrekonstruovaném náměstí v Kašperských horách stála zchátralá budova. Nový impuls nakonec dostala i ona, když se jí manželé Smětalovy rozhodli opravit. Vznikla tu rezidence Bílá Růže s několika byty na prodej. Kromě bytů tu po čase přibyly také stejnojmenná pekárna. V nabídce je řemeslný chléb, koláče, housky. Specialitou je pak pečivo podle staročeských receptů včetně dvoukváskového chleba.