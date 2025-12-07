Zámek Napajedla je na prodej. Vlastnil ho i Baťa, budoucí majitelé tu budou moci zaparkovat svůj jet
- Zámek nedaleko Zlína je na prodej od listopadu.
- Nemovitost má podlahovou plochu šest tisíc metrů čtverečních.
- Současní majitelé preferují, aby objekt koupil český investor.
O koupi zámku, který se nachází v centru Napajedel, dlouhá léta usilovalo město. Letos v červnu se nakonec rozhodlo, že od záměru ustoupí. Majitel proto nabídl nemovitost na trhu. Od listopadu je tak v nabídce realitní kanceláře Chirš. Zájem o něj mají čeští i zahraniční investoři.
Celková podlahová plocha zámku Napajedla je šest tisíc metrů čtverečních. K němu náleží rovněž park s rozlohou asi osmdesát tisíc metrů čtverečních. Takové nemovitosti se v Česku neprodávají každý den. Pokud se zámek prodá, pak půjde o transakci v hodnotě nižších stovek milionů korun.
„Současní majitelé původně nevstupovali do projektu jako strategičtí investoři. Jejich cílem bylo stabilizovat tehdy finančně oslabenou společnost a dokončit zásadní rekonstrukční práce. Dnes je zámek v technicky velmi dobrém stavu, je provozuschopný a ekonomicky udržitelný. Nastal tedy vhodný čas předat jej do rukou investora s dlouhodobou vizí dalšího rozvoje,“ uvedl pro e15 ředitel realitní kanceláře Chirš Artem Egorov Pozo-Sandoval.
Formálním vlastníkem objektu ve Zlínském kraji je společnost Zámek Napajedla s.r.o., za ní stojí podnikatel ze Singapuru. V posledních letech tady provedl několik oprav. Rekonstruovaly se venkovní historické prvky, jako je kašna nebo fontána, opraveny byly fasády i okrasný bazén. Uvnitř došlo k instalaci nové vzduchotechniky, vybavení kuchyně, výměně oken i nového výtahu.
Zájem mají i Češi
Zámek ale podle realitního makléře nabízí prostor pro další rozvoj. V podkroví je od devadesátých let příprava na nové apartmány, která zahrnuje nová okna, rozvody i základy pro vestavbu. Ostatně hotelové pokoje už se dnes nacházejí ve druhém patře nemovitosti, a na ně by se mohly proměnit i provozní místnosti. K tomu už je ostatně vydané potřebné stavební povolení.
O zámek už projevili zájem zahraniční investoři, realitní makléř je ale v kontaktu i s několika českými zájemci. Ty také současný majitel upřednostňuje. „Majitelé si uvědomují historickou a kulturní hodnotu objektu. I přes existenci zahraničních zájemců o využití zámku pro soukromé rezidence upřednostňují českého investora, který by zachoval přístup pro veřejnost,“ líčí Pozo-Sandoval.
Ze zahraničí se zatím ozvali dva zájemci. Jde o soukromé osoby, které prý oslovila strategická poloha uprostřed střední Evropy, stejně jako možnost zaparkovat na blízkém letišti soukromý tryskáč. Navíc je možné na pozemku vybudovat vlastní heliport. Zámek také poskytuje velkou míru soukromí, nachází se totiž na kopci a je obklopený pozemky.
Cena pro město
Cenu, za jakou je zámek v nabídce, ředitel realitní kanceláře nespecifikoval, dodal pouze, že jde o nižší stovky milionů korun. Město každopádně zvažovalo nabídku, podle které byla společnost, jež zámek vlastní, ke koupi za 142 milionů korun, samotná nemovitost s mobiliářem pak za 167 milionů.
Zámek Napajedla je jednou z nejcennějších barokních staveb ve Zlínském kraji. Za jeho současnou podobou stojí architekt František Antonín Grimm. Posledním majitelem byla společnost Baťa, která ho koupila od hraběnky Marie Baltazzi-Stockau. V plánu bylo vybudovat tu sídlo firmy. Jan Antonín Baťa ho ale nakonec využíval sotva pár měsíců, nakonec totiž emigroval.