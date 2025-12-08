Kam spadne cena másla? Na burze zlevnilo o polovinu, v Česku ale zůstává druhé nejdražší v Evropě
- Ceny másla na světových burzách zaznamenaly prudký pokles, a to téměř o polovinu.
- Maloobchodní ceny v evropských zemích se propisují nerovnoměrně.
- Cenové kolísání na trhu s máslem je silné a způsobené kombinací faktorů.
Fenomén cen másla se po čase v plné síle vrací na spotřebitelské stoly. Tentokrát z pohledu vrcholící prosincové poptávky v příznivém světle. Klíčová ingredience předvánoční kuchyně se totiž zároveň ve velkém obchoduje jako komodita na světových trzích a v posledních měsících tam závratně zlevnila.
Zatímco ještě v polovině letošního roku se tuna másla obchodovala na burzách v přepočtu za zhruba 180 tisíc korun, aktuálně je to téměř o polovinu méně. Volný pád cen na burzách zároveň staví máslo do pozice jedné z letos vůbec nejintenzivněji zlevňujících komodit.
„Cena másla klesá v důsledku vyšší produkce mléka v západní Evropě. Ve Velké Británii bude letos rekordně vysoká. Příznivé je i snižování cen energií, což zlevňuje potravinářskou výrobu,“ uvádí ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak. Dominantním faktorem je ale přebytek mléka, a to nejen na evropském, ale i na globálním trhu; vyrábět máslo je tak podstatně levnější.
Výroba na plné pecky
„Po předchozím období drahoty producenti navýšili výrobu a v EU také přálo počasí, takže se vytvořil nadbytek. Zároveň se zvýšily importy do EU a některé firmy začaly vyprodávat zásoby zmrazeného másla kvůli omezené trvanlivosti. Výsledkem je prudký propad tržních cen v maloobchodě,“ zdůrazňuje analytik XTB Jiří Tyleček.
Burzovní cena másla se ovšem do maloobchodních cen propisuje nestejnoměrně napříč evropskými zeměmi. Jak uvádějí aktuální statistiky Evropské komise, mezi velkoobchodními cenami másla jsou mezi evropskými zeměmi extrémní rozdíly. Nejvyšší jsou přitom vedle Maďarska právě v Česku a na Slovensku. Zatímco v závěru listopadu stál kilogram másla ve velkoobchodě 8,15 eura, v nejlevnějším Holandsku stál zhruba polovinu, konkrétně 4,35 eura za kilogram. Česká cena byla druhá nejvyšší v unii, a to konkrétně 7,8 eura za kilo, a cena na Slovensku byla jen o pár eurocentů níže.
