Daňový trik pro manžele, 80 milionů v hotovosti u šéfa Správy železnic a krach kvazifondu
Manželé mohou ušetřit tisíce na daních. Stačí jedna jednoduchá změna
Manželé se nemohou navzájem zaměstnat, ale jeden může druhého zapojit do podnikání jako spolupracující osobu. Spolupracující manžel je pro daňové účely rovněž OSVČ a zejména při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti může rodina významně ušetřit. Institut spolupráce umožňuje převést až 50 procent příjmů a výdajů.
Odvolaný šéf Správy železnic: Zabavené peníze se zakázkami nesouvisí, únik informací mě zasáhl
Jiří Svoboda skončil v čele Správy železnic, aby mohl vysvětlit nález 80 milionů korun v hotovosti u sebe doma. Proč si takový obnos nechával v trezoru a z čeho peníze pochází? Měl nějakou možnost ovlivnit veřejné zakázky na Správě železnic? Svoboda odpovídá v rozhovoru pro e15.
Za cenu luxusního bytu v Praze. Český dobrodruh prodává svůj pohádkový zámek, drancovali ho nacisté i komunisté
Na prodej se po patnácti letech objevila renesanční památkově chráněná stavba, takzvaný Pohádkový zámek ve Velké Libchavě. Současný majitel zámek v roce 2010 zachránil před rozpadem a postupně jej rekonstruoval. Prodej historického objektu za vyšší desítky milionů korun je zdlouhavý a individuální proces.
Nabídli dvacet procent za půl roku a investoři jim nasypali miliony. Teď na ně zbyly jen drobné
Společnost Lat Investment slibovala investorům, kteří jí obvykle svěřovali miliony, zaručené a nereálně vysoké výnosy. Firma fungovala jako tzv. „patnáctkový“ kvazifond – forma správy peněz, která nepodléhala licenčnímu řízení ani plné regulaci ČNB. Po krachu, kdy Lat Investment dluží věřitelům stamiliony korun, skončila v listopadu v konkurzu.
