České aerolinky Smartwings od 1. února obnoví linku z Prahy do Tel Avivu. Spojení obou měst pozastavila loni v říjnu poté, co Hamás zaútočil z Pásma Gazy na Izrael. Spoje budou létat nejdříve čtyřikrát týdně, a to ve středu, čtvrtek, v sobotu a neděli. Od března firma plánuje navýšit počet spojení na sedm týdně.