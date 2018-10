Správce železnic připravuje superdrahý tunel mezi pražským Smíchovem a Berounem | E15.cz

„Z dopravně-technologického hlediska je nejlepší nejdražší varianta, která počítá s výstavbou 26 kilometrů dlouhého tunelu mezi pražským Smíchovem a Berounem,“ řekl Radek Čech, ředitel strategie SŽDC. Tunel by byl určen pro nákladní i osobní vlaky v rámci dálkové i regionální dopravy.

„Značně by se tak zrychlilo spojení Hořovicka, Příbramska a Berounska s Prahou,“ doplnil Čech. V úvahu připadají ještě varianty zahrnující výstavbu kratších tunelů v úsecích z Radotína do Berouna či Řevnic.

Projekt v minulosti nezískal finanční podporu z evropských fondů. Pokud se na tom nic nezmění, půjde o jednu z největších a nejvýznamnějších investic SŽDC. I přesto však podnik počítá s maximální rychlostí vlaků pouze dvě stě kilometrů za hodinu, byť se jedná o úsek evropského tranzitního koridoru.

„Je to dané souběhem nákladní a osobní dopravy, rychlejší variantu – tři sta kilometrů v hodině pro osobní vlaky - vůbec neřešíme. Tunel by pak nemohly využít nákladní a některé regionální vlaky,“ vysvětlil Čech s tím, že se i tak podaří stlačit čas cesty z Prahy do Plzně pod jednu hodinu a zkrátit jízdu do Berouna o patnáct minut.

Podle předsedy dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa ale nákladnost výstavby zastiňuje možné přínosy tratě. „Projekt je kontroverzní a velmi komplikovaný z hlediska obrovských nákladů, zásahů do osídlení, vlivu na vodní zdroje a na Český kras. Horní hranice nákladů 50 miliard zhruba odpovídá investici do pražského městského tunelu, který ale má šanci sáhnout si na evropské peníze. Projekt má spoustu kritických bodů, například napojení na staré a přetížené pražské tratě,“ řekl E15 Šíp.

Deutsche Bahn Netz, partnerská organizace SŽDC v Německu, odhaduje, že příprava a výstavba takto dlouhého tunelu zabere dohromady dvacet let.