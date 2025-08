Trať mezi Bubny a Výstavištěm je hotová. Vlaky vjedou přímo do budovy nádraží

Po rekonstrukci se podle Správy železnic zvýšila kapacita trati, což umožní nasazení více spojů do provozu. Prakticky celý modernizovaný úsek o délce téměř kilometru stojí na pilířích. Místo dřívějších náspů vznikly průchozí estakády, což umožnilo zrušit frekventovaný přejezd v Bubenské ulici a také propojit horní i spodní část Holešovic novou ulicí Nicolase Wintona.

Bubenské nádraží bude obsluhovat dvě příměstské trati. Do Kralup nad Vltavou a dále Ústí nad Labem se z něj cestující dostanou od soboty, vlaky z Masarykova nádraží do Kladna ho pak budou využívat od pondělí. Nádražní budova má rozměry 250 krát 50 metrů a vlaky budou vjíždět přímo do interiéru nádraží. Budova stojí na pilířích, pod nimiž vzniknou obchody a další komerční prostory. Ty se začnou otevírat v následujících měsících po dokončení všech prací. Cestující se k vlakům dostanou eskalátory nebo výtahy.

Zrekonstruovaný úsek zatím končí na nové zastávce na Výstavišti. Na tamní vyvýšené nástupiště vedou schody a výtahy. Nad kolejemi do Kladna pak vznikla lávka, která zajišťuje přístup z Letné do Stromovky.

„Tento projekt je mimořádně významný nejen z hlediska dopravy, ale do značné míry mění tvář hlavního města. Bubenské nádraží se stává základním kamenem nové čtvrti, která tam v příštích letech vznikne. Železnice tak znovu plní svou historickou roli, kdy je impulzem k rozvoji širšího okolí,“ uvedl Kupka.

Podle generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody šlo o technicky i organizačně mimořádně náročný projekt. Ocenil přitom i konstruktivní přístup místních obyvatel, s nimiž se podle něj podařilo najít shodu na některých detailech. „I díky tomu mohla stavba probíhat plynule a bez zbytečných zdržení,“ podotkl Svoboda.

V červenci začala také přestavba původní nádražní budovy v Bubnech, v níž nově vznikne centrum k připomínce deportací Židů z tohoto nádraží. Stavba za téměř 190 milionů korun by měla být dokončena za dva roky.

Modernizace trati z Prahy do Kladna je rozdělená na 11 menších staveb. V letech 2017 až 2020 SŽ zrekonstruovala Negrelliho viadukt. Pokračuje přestavba Masarykova nádraží, před dokončením je modernizace trati mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec. Letos by Správa železnic měla začít se stavbou úseku mezi Prahou-Ruzyní a Kladnem, tendr je před vyhlášením vítěze. V příštím roce SŽ vypíše tendr na stavbu úseku od Výstaviště do nové podzemní stanice v Dejvicích. Z centra Prahy na letiště by se cestující mohli vlakem dostat nejspíš v roce 2030.