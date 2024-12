Ve sporu o úsporná opatření mezi odboráři a vedením automobilového koncernu Volkswagen se podařilo najít kompromis. Podle odborů IG Metall na jeho základě nebudou v Německu uzavřeny žádné továrny a do konce roku 2030 se nebude ani propouštět z organizačních důvodů. Volkswagen přesto hodlá v příštích šesti letech zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst. Německý kancléř Olaf Scholz dohodu přivítal jako dobré a sociálně přijatelné řešení.

Poslední kolo jednání začalo v pondělí a v součtu trvalo více než 70 hodin. Oblastní vyjednavač IG Metall pro Dolní Sasko Thorsten Gröger po něm na tiskové konferenci řekl, že se podařilo dosáhnout dohody, na základě které se nebudou snižovat platy, nebude se propouštět a nebudou se ani uzavírat továrny v Německu. „Touto dohodou jsme dosáhli solidního řešení za velmi složitých hospodářských podmínek,“ uvedla předsedkyně zaměstnanecké závodní rady Daniela Cavallová. Přesto odboráři ústupky označili za bolestivé.

Šéf značky VW Thomas Schäfer na oddělené tiskové konferenci řekl, že do konce roku 2030 Volkswagen zruší v Německu přes 35 tisíc pracovních míst a to „sociálně udržitelně“. Podle Grögera budou místa rušena mimo jiné po odchodu zaměstnanců do důchodu a využity budou i „jiné personální nástroje“. Podle výroční zprávy Volkswagenu na konci loňského roku v Německu pro koncern pracovalo zhruba 300 tisíc lidí, pro samotnou značku Volkswagen 130 tisíc lidí.

Schäfer rovněž uvedl, že jedním z cílů jednání bylo snížit nadbytečnou výrobní kapacitu v Německu. Na základě dojednaného kompromisu se sníží o 700 tisíc automobilů.

Vyjednavači se snažili dospět k dohodě do Vánoc. Podle odborářů byla nynější jednání nejdelší, jaká kdy odbory se zástupci koncernu Volkswagen vedly. Gröger kompromis označil za „vánoční zázrak“. „Po dlouhých a intenzivních jednáních je dohoda důležitým signálem budoucí životaschopnosti značky Volkswagen,“ uvedl v prohlášení šéf koncernu Oliver Blume.

Podle prohlášení vedení koncernu dojednaná dohoda umožní úspory ve výši dalších čtyř miliard eur (100 miliard korun), automobilka tak ušetří 15 miliard eur (376,7 miliardy korun) ročně. Uvádí se v něm také, že se hledají alternativy dalšího fungování továren v Osnabrücku a Drážďanech. Část výroby bude přesunuta do Mexika.

Šéfové Volkswagenu před časem avizovali úsporná opatření, která označili za nutná vzhledem k sílící konkurenci, především v Asii, a zároveň kvůli klesající poptávce. Hovořili mimo jiné o snižování mezd o deset procent, propouštění a nevyloučili ani uzavření některých závodů značky Volkswagen v Německu. Vedení dlouhodobě tvrdí, že musí náklady v Německu snížit na úroveň konkurence, ale i továren koncernu Volkswagen ve střední a východní Evropě a Jižní Americe.

Odboráři to odmítali. V uplynulých dvou týdnech své požadavky zaměstnanci podpořili dvěma výstražnými stávkami v devíti z deseti závodů v Německu, kterých se zúčastnilo vždy kolem 100 tisíc lidí. Hrozili navíc eskalací protestů v novém roce, pokud se tento týden nepodaří dosáhnout kompromisu.

Do koncernu Volkswagen patří i česká automobilka Škoda Auto, které se ale na rozdíl od značky Volkswagen daří. Na konci října uvedla, že celosvětově za tři čtvrtletí zvýšila meziročně výrobu o 5,3 procenta na 780 500 vozů. Vedoucí plánování lidských zdrojů společnosti Škoda Auto Štěpán Lacina koncem listopadu také řekl, že automobilka teď neplánuje propouštění kmenového personálu, snižování stavů se má týkat pouze agenturních pracovníků.