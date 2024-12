Volkswagen a odbory se blíží k dohodě. Ve hře je ponechání všech závodů automobilky

Volkswagen a odbory se blíží k dohodě o restrukturalizaci, informuje Bloomberg. Dokonce by tak nemuselo dojít k zavírání továren automobilky v Německu. Vedení je ochotné zachovat provoz závodů a zároveň obnovit dohody se zaměstnanci, které jim zajistí práci do roku 2030. Výměnou za to chtějí zrušit vyplácení bonusů zaměstnancům, odkazuje Bloomberg na své zdroje, které nechtěly být jmenovány. Jednání jsou zatím neveřejná.