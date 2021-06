Volkswagen si dělá zálusk na strádající autopůjčovnu Europcar | E15.cz

Jedna z největších světových automobilek nabídla za většinový podíl v Europcaru 2,2 miliardy eur, zhruba 56 miliard korun. Společně s Volkswagenem chtěly autopůjčovnu převzít také nizozemský dopravní konglomerát Pon Holdings a britská investiční firma Attestor. Europcar nabídku bez upřesnění důvodů odmítl. Německý gigant svou snahu nicméně nevzdává.

„Potenciální transakce by pro nás mohla být atraktivní. Je to jedna z možností, jak získat přístup k platformě, která je v souladu s naší dlouhodobou vizí a posílila by spektrum našich produktů a služeb,“ píše se v oficiálním prohlášení automobilky.

Volkswagen začal o koupi francouzské společnosti uvažovat již loni. Prostřednictvím Europcaru by mohl například otevřít půjčovny s novými i ojetými elektromobily a získat další prodejní kanály pro vznikající elektrickou flotilu.

Akcie Europcaru ve čtvrtek reagovaly na zprávu o námluvách mezi firmami prudkým růstem o bezmála třináct procent, a dostaly se tak na nejvyšší hodnotu za posledních šest týdnů. V pátek však opět poklesly. V době uzávěrky článku se jejich hodnota pohybovala kolem 48 eurocentů.

Europcar byl založen v roce 1949, patří k největším světovým půjčovnám aut. Působí ve 140 zemích včetně Česka a zaměstnává na devět tisíc lidí. V devadesátých letech se stal součástí Volkswagenu. Ten jej však v květnu 2006 prodal za 1,26 miliardy eur pařížské investiční firmě Eurazeo.

Půjčovny automobilů, které běžně využívají zejména turisté, se za koronakrize potýkají s těžkými ekonomickými problémy a Europcar není výjimkou. Například česká pobočka Europcaru od loňského roku krachuje a má milionové dluhy. Cena akcií franšízy za rok 2020 spadla o 67 procent, a v únoru se dokonce dostala na historické minimum. Firmám škodí rovněž sílící trend sdílených vozů.

O ochranu před věřiteli musel před rokem požádat také americký konkurent Europcaru Hertz. Ten se však na rozdíl od evropských autopůjčoven začíná díky účinné očkovací strategii ve Spojených státech vzpamatovávat z finančních potíží.