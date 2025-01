Vrakoviště a toxická země Evropy? Zdražující nová auta nedávají Česku naději na rychlou změnu

Vozový park v Česku patří – přinejmenším dle oficiálních statistik – ke zdaleka nejstarším v Evropě. Kromě toho, že starší automobily vypouštějí více emisí, jsou pro jejich uživatele nebezpečnější v případě nehod. Vzhledem k rostoucím cenám nových vozů však nelze čekat rychlou změnu a obrat k omlazování aut na českých silnicích. Prodejci naopak odhadují, že se kvůli zdražování ještě více zákazníků uchýlí k nákupům starších ojetin, a během pár let tak vyženou průměrné stáří českých aut ze současných 16,4 let na dvacet.

Tuzemské komunikace křižuje asi 6,7 milionu osobních automobilů, letos jich přibylo více než sto tisíc, spočítal Svaz dovozců automobilů. I letos platilo, že se průměrný věk opět mírně zvýšil – asi o 2,5 měsíce. S průměrem přesahujícím šestnáct let tak Česko patří k zemím s nejstaršími automobily. Přestárlejší „muzeum“ připomíná minimum zemí, například Řecko či Estonsko s jen mírně vyšším průměrem.

„Hlavními příčinami stárnutí parku jsou rostoucí ceny nových aut, stagnace kupní síly zákazníků, a především nejistota spojená s budoucností různých typů pohonů. Zákazníci často váhají, protože si nejsou jistí, zda jejich volba pohonu bude relevantní za pět nebo deset let. Tyto obavy potvrzují i naši dealeři, kteří vnímají odkládání nákupů právě z těchto důvodů,“ říká Martin Peleška, generální ředitel českého zastoupení značek Toyota a Lexus. Průměrné stáří aut podle něj, a například i podle Aleše Barny z Kia bude dál narůstat ke dvaceti letům.

Nutno dodat, že vizitku „vrakoviště Evropy“ nebo „nejjedovatější země“ si přitom Češi vytvářejí sami, a částečně neoprávněně. Dochází totiž k případům, kdy neodhlašují stará, již neprovozovaná auta. Taková, která již nemají povinné ručení a ani neprošla povinnou technickou kontrolou, upozorňuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia, jež se zabývá prověřováním vozů.

Nicméně i kdyby byl skutečný průměr o 2,6 roku nižší než ten oficiální, jak Cebia spočítala, stále by patřil k nejvyšším v Evropě. Například v Dánsku, Irsku a Rakousku se pohybuje kolem devíti let, ve Švýcarsku a Velké Británii kolem deseti, uvádí Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).

„Na cestě k roku 2035 (od kdy nebude možný prodej nových spalovacích vozů, pozn. red.) se zároveň může navýšit příliv ojetých vozů se spalovacími motory ze zahraničí. Můžeme se tak paradoxně dostat do situace, kdy se na trhu budou prodávat auta s převahou nulových, nebo velice nízkých emisí, ale průměrná hodnota oxidu uhličitého bude u vozového parku v ČR neustále narůstat,“ dodává Peleška.

Takový vývoj vidí i v Porsche ČR, jenž je oficiálním importérem vozů značek Volkswagen, Audi, Seat a Cupra. Podle generálního ředitele společnosti Jana Hurta sehrává svou roli i fakt, že malé a středně velké vozy zdražují rychleji než ty v luxusnějších segmentech.

„I na menší vozy se vztahují veškeré emisní limity a výrobci do nich musejí investovat obrovské částky, což se pak odráží v ceně. Tím se stávají pro soukromé zákazníky prakticky nedosažitelné. Proto se logicky obracejí na ojeté vozy,“ říká Hurt a připomíná, že tři čtvrtiny prodejů nových vozů v Česku tvoří firmy. Jen každé čtvrté auto pořizuje soukromý zákazník.

Přechod na elektromobilitu může tento trend ještě posílit. Tradičním evropským automobilkám se prozatím nedaří nabízet elektrické vozy v nejnižších cenových patrech, což může přispět k dalšímu stárnutí vozového parku.

„Evropští výrobci nemají ve svých rukou kontrolu nákladů na baterie a jsou silně závislí na dovozech z Asie. To je důvod, proč se elektromobilní trh nerozvíjí tak rychle. Naopak má po odeznění dotačních programů spíše klesající tendenci. Proto je zásadní, abychom pragmaticky přehodnotili cíle, které byly stanoveny v době, kdy očekávání vývoje elektromobilů bylo úplně jiné,“ domnívá se Hurt.

Na nepříznivý vliv údajně přísně nastavených emisních limitů pro automobilky upozorňuje také další zástupce koncernu Volkswagen – Škoda Auto. „S cílem splnit emisní limity mohou někteří výrobci automobilů omezit prodeje vozů se spalovacími motory, což by ve výsledku vedlo k tomu, že by ojeté vozy byly na trhu déle a stáří vozového parku ještě dále rostlo,“ uvádí mluvčí mladoboleslavské automobilky Michaela Sklenářová.

Ceny spalovacích a čistě elektrických vozů se v posledních letech vyrovnávají. Jednak díky snižování cen „elektrik“, ale především kvůli citelnému zdražování spalovacích vozů. Sbližování cen dokumentuje například škodovácká novinka, představená ke konci roku 2024. Čistě elektrický model Elroq nabízí od 799 tisíc korun. Srovnatelně výkonnou verzi spalovacího Karoqu (2.0 TDI) prodává o marketingových devět set korun dráž.

Případných opatření, která by mohla přispět k omlazení českého vozového parku, se naskýtá více. Stát může například zpřísnit dohled nad technickým stavem starších vozidel nebo podporovat likvidaci těch přestárlých, nastiňuje tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný. Takzvané „šrotovné“ by bylo funkčním řešením i dle Barny z Kia, jenž by státní podporu na nákup nových vozů výměnou za likvidaci starých zúžil na nové bezemisní vozy.