Česko se připravuje na éru stáří. Za 30 let budou lidé nad 65 let tvořit třetinu české populace. Podle ředitele NN životní pojišťovny a penzijní společnosti Yorama Schwarze je v Česku i v Evropě zřejmé, že státy budou stále více tlačit na individuální odpovědnost obyvatel, aby ulehčily svým rozpočtům. „Pro nás je to výzva k rozšíření produktů, které říkají: Podívejte, pokud se bojíte, že přijdete o příjem, protože se jednou postaráte o své rodiče, můžete si toto riziko ochránit pojištěním,“ říká v rozhovoru pro e15.cz, kde také naznačuje, jak digitalizace promění celý trh s pojištěním.

Před nedávnem navštívil Česko nizozemský královský pár. Pokud vím, byl jste u toho. Jaké to bylo setkání?

Musím říct, že to byly dva výjimečné dny, moci se poprvé setkat s královským párem tak zblízka a pohovořit s nimi.

Účastnil jsem se státní večeře, kterou uspořádal prezident Petr Pavel, a následující den se konalo obchodní fórum a předání Zvonu Svobody, který vznikl i díky NN. Několikrát jsem měl při tom možnost setkat se s královnou Máximou.

Jednou z věcí, na kterých jsme se podíleli a kterou bych rád zdůraznil, byla prezentace Creative Heroes Award. Jde o česko-nizozemskou iniciativu, kterou podporujeme už pátým rokem a kde se pomáhá talentovaným lidem rozvíjet jejich vlastní byznys s přínosem pro společnost.

Za 30 let budou lidé nad 65 let tvořit třetinu české populace. Jak na to NN zareaguje?

Myslím, že je to jedna z největších výzev, kterým evropská populace čelí. Dostáváme se do situace, kdy je pracující populace menší než ta nepracující. Vlády pak musejí platit více za zdravotní péči či sociální zabezpečení. Co jsme viděli v západní Evropě, ale také například v Česku loni s úpravami důchodů nebo daňovými úpravami, je zjevný posun k větší individuální odpovědnosti. Musíme se postarat o svou vlastní budoucnost. Ale jde také o péči o děti nebo příbuzné.

Existuje o tom nějaký číselný přehled?

Dnes máme zhruba 370 tisíc lidí závislých na péči, a to číslo poroste. Očekáváme, že v příštích letech to bude až 750 tisíc lidí. Ne okamžitě, bude to trvat zhruba dvacet let. Ze zkušeností také víme, že zhruba o dvě třetiny lidí se budou doma starat jejich příbuzní. Pro nás je to výzva k rozšíření produktů, které říkají: „Podívejte, pokud se bojíte, že přijdete o příjem, protože se jednou postaráte o své rodiče, můžete si toto riziko ochránit pojištěním.“ Toto pojištění dlouhodobé péče s podporou státu jsme začali aktivně prodávat od loňského roku a poptávka je veliká.

Takže už nemusíte hledat, co v téhle nové situaci nabídnout?

Ve skutečnosti jdeme ještě o krok dál. Spolupracujeme s nevládními organizacemi, například s organizací MILA, která působí v oblasti péče o seniory a podporuje jejich pečovatele. MILA tedy vlastně pomáhá našim zákazníkům, ale i těm budoucím. Mohou se obrátit na odborníky, aby se zeptali, co to znamená ocitnout se v situaci, kdy vaši blízcí potřebují každodenní péči.