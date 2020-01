Noční vlaky se vrátily na tradiční trať mezi Bruselem a Vídní | E15.cz

Noční vlak Rakušané provozují společně s belgickou státní železnicí SNCB, která poskytuje lokomotivu a řidiče na belgickém úseku trasy. Sophie Dutordoirová, výkonná ředitelka belgické národní železnice SNCB pro server Theguardian.com uvedla, že noční vlaky mají vynikající tradicí, která se ale kvůli vysoké finanční náročnosti v roce 2003 zastavila. Připomněla i expres z Ostende do Vídně, který města propojoval mezi lety 1984 a 1993.

K oživení trasy z Vídně do Bruselu došlo poté, co úřady ve Švédsku oznámily, že kvůli omezení emisí z letecké dopravy zvažují zahájení prorozu nočních vlaků mezi Malmö a dalšími evropskými městy. Minulý týden představilo švédské ministerstvo dopravy plán na noční vlakové spojení Malmö-Kolín nad Rýnem, která by mohlo začít fungovat od roku 2022. Potenciál má prý i trasa mezi Stockholmem a Hamburkem. Dalšími vytipovanými cílovými cíli jsou Brusel, Basilej, Berlín a Frankfurt.

Rakouské dráhy, která se považují za největšího evropského provozovatele nočních vlaků, uvedly, že cestování vlakem mezi Vídní a Bruselem vytvoří desetkrát méně emisí CO2 než stejná trasa absolvovaná letecky. Dopravce kvůli rozšíření nočních spojů koupil a následně zrekonstruoval nepotřebné soupravy od Deutsche Bahn, které provoz nočních vlaků kvůli nerentabilitě ukončily v roce 2016. ÖBB nyní provozují 27 nočních vlaků, které samostatně nebo s partnery obsluhující města v Německu, Itálii a Švýcarsku. Do konce roku plánuje linku z Vídně do Amsterdamu.

K plánům Švédů a aktivitě Rakušanů na poli nočních dálkových spojů se zatím nehodlají připojit České dráhy. V jejich letošní, jízdním řádu nočních vlaků ale přibylo například spojení Bohumína s některými městy u polského pobřeží Baltského moře.

České ministerstvo dopravy nemá žádné objednávky na nové noční vlaky v plánu, naopak je již dříve zredukovalo.