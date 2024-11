Trh s elektromobily v Česku povzbudil dotační program na nákup elektrických vozů pro firmy. A do budoucna z něj bude profitovat i veřejnost, až se auta posléze dostanou i do bazarů. Evropa jako celek je však v poměru elektromobilů zatím za očekáváním. O možnostech edukace, udržitelnosti a mnoha dalších aspektech zelené mobility diskutovali představitelé automobilového průmyslu na konferenci City&Mobility pořádané e15.

„Tržní podíl elektromobilů v Česku se zvyšuje, aktuálně je přes čtyři procenta, loni to byla necelá tři,“ říká Václav Vacek z Volkswagen Financial Services. Výrazně podle něj pomohla právě dotační výzva na nákup elektromobilů pro firmy. „Řekl bych, že předčila očekávání. Za sedm měsíců od spuštění byly finanční prostředky vyčerpány a byl podpořen nákup 6500 elektromobilů,“ uvádí s tím, že tato auta se časem dostanou do bazarového trhu, kde o ně díky nižší ceně bude i větší zájem z řad veřejnosti.

Výrazně také stoupá zájem o plug-in hybridní vozy, automobily kombinující spalovací a elektromotor. „V rámci financování máme aktuálně meziroční nárůst o 73 procent,“ doplňuje Vacek.

Česko i přes zvyšující se podíl elektromobilů na trhu ale stále zaostává za celoevropským průměrem. A ani ten nedaří naplňovat podle plánů. „Čekal se podíl 20 procent, v tuto chvíli je nějakých čtrnáct nebo patnáct. Pro příští rok to bude napínavé, vzhledem k emisním limitům,“ komentuje situaci Vacek.

Podle Branislava Schvarce ze Škody Auto je důležité i nadále tlačit ceny elektromobilů dolů. „Prvotní idea v rámci České republiky je ta, že si lidé vezmou auto z druhé ruky. Zároveň my jako výrobci musíme jít cestou snižování cen, jelikož český zákazník je hodně sensibilní na koncovou cenu. Mentalita je tady nějak nastavená a je potřeba ji trochu otočit, aby elektromobilita nebyla vnímána jako nějaký bič,“ vysvětluje Schvarc s tím, že důležité je i nastavení podmínek financování tak, aby byl leasing dostupný pro koncového klienta.

Vacek také připomíná, že je důležité, aby si lidé mohli elektromobil vyzkoušet. „To je ta nejlepší edukace. Větší snahu by ale měl vyvíjet i stát, který by měl spolupracovat s různými subjekty na trhu a podporovat čistou energii,“ říká. Upozorňuje však, že je důležité auta na alternativní pohon zákazníkům nabízet, nikoliv vnucovat.